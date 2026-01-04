Sevilla - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

El Sevilla, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Levante este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 17 11 Permanencia Sevilla 20 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Oso; Djibril Sow, Batista Mendy, Lucien Agoume; Isaac Romero, Alexis Sanchez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Diego Pampin; Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Jon Olasagasti; Iker Losada, Carlos Alvarez, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Levante.