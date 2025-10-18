Sevilla - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de octubre de 2025.
El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Mallorca este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoume, Djibril Sow; Juanlu Sanchez, Isaac Romero, Ruben Vargas.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Mateu Morey; Samu, Sergi Darder, Manu Morlanes, Javi Llabres, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Mallorca
|27/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Sevilla
|22/04/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Mallorca
|09/12/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Sevilla
|11/02/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca