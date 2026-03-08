Sevilla - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 13 Permanencia Rayo 30 26 14 Permanencia Sevilla 30 26 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Isaac Romero.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Fran Perez, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 01/03/2025 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla 24/11/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Rayo 05/02/2024 LaLiga Rayo 1-2 Sevilla 07/10/2023 LaLiga Sevilla 2-2 Rayo

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Rayo.