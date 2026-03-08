Sevilla - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|13
| Permanencia
| Rayo
| 30
| 26
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 30
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Isaac Romero.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Fran Perez, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
|05/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Sevilla
|07/10/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo