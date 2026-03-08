Sevilla - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Kike Salas; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Alexis Sanchez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Fran Perez, Isi Palazon, Carlos Martin, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 01/03/2025 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla 24/11/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Rayo 05/02/2024 LaLiga Rayo 1-2 Sevilla 07/10/2023 LaLiga Sevilla 2-2 Rayo

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Rayo.