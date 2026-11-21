Madrid, 21 de noviembre de 2026.

El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Betis este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Lucien Agoume, Chidera Ejuke, Isaac Romero, Felix Correia, Lucas Stassin.REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla 06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis 28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/11/2026 LaLiga Sevilla 0-0 Alavés 01/11/2026 LaLiga Getafe 3-1 Sevilla 26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna 18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla 12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2026 LaLiga Elche 0-2 Betis 04/11/2026 Champions Borussia Dortmund 2-1 Betis 31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga 25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis 21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord

18:42 9' Saque de portería para Sevilla. 9' Saque de portería para Sevilla. 18:42 8' Real Betis intenta crear peligro. 8' Real Betis intenta crear peligro. 18:42 8' Héctor Bellerín se impone a Felix Correia en un duelo aéreo. 8' Héctor Bellerín se impone a Felix Correia en un duelo aéreo. 18:42 7' Youssouf Fofana (Sevilla) hace un disparo que va desviado. 7' Youssouf Fofana (Sevilla) hace un disparo que va desviado. 18:42 8' El árbitro pita tiro libre a Juan Iglesias (Sevilla) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli. 8' El árbitro pita tiro libre a Juan Iglesias (Sevilla) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli. 18:41 7' Real Betis tiene el control del balón. 7' Real Betis tiene el control del balón. 18:41 7' Saque de portería para Real Betis. 7' Saque de portería para Real Betis. 18:41 7' Youssouf Fofana ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado. 7' Youssouf Fofana ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado. 18:40 6' Marc Bartra es penalizado por empujar a Ruben Vargas 6' Marc Bartra es penalizado por empujar a Ruben Vargas 18:40 5' Andres Castrin alivia la presión con un despeje. 5' Andres Castrin alivia la presión con un despeje. 18:40 5' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje. 5' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje. 18:39 5' Marc Roca alivia la presión con un despeje. 5' Marc Roca alivia la presión con un despeje. 18:39 5' Sevilla intenta crear peligro. 5' Sevilla intenta crear peligro. 18:39 5' Marc Bartra rechaza con éxito el disparo. 5' Marc Bartra rechaza con éxito el disparo. 18:38 5' Un remate de Lucas Stassin es rechazado. 5' Un remate de Lucas Stassin es rechazado. 18:38 5' Sevilla intenta crear peligro. 5' Sevilla intenta crear peligro. 18:38 5' Marc Bartra alivia la presión con un despeje. 5' Marc Bartra alivia la presión con un despeje. 18:38 5' Posesión de balón: Sevilla: 35 %, Real Betis: 65 %. 5' Posesión de balón: Sevilla: 35 %, Real Betis: 65 %. 18:38 4' Abdessamad Ezzalzouli es penalizado por empujar a Juan Iglesias 4' Abdessamad Ezzalzouli es penalizado por empujar a Juan Iglesias 18:38 4' Real Betis tiene el control del balón. 4' Real Betis tiene el control del balón. 18:37 3' Se reanuda el juego con un bote neutral. 3' Se reanuda el juego con un bote neutral. 18:37 3' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro. 3' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro. 18:37 3' Natan alivia la presión con un despeje. 3' Natan alivia la presión con un despeje. 18:37 3' Sevilla tiene el control del balón. 3' Sevilla tiene el control del balón. 18:37 2' Pablo Fornals se impone a Jon Guridi en un duelo aéreo. 2' Pablo Fornals se impone a Jon Guridi en un duelo aéreo. 18:37 3' Se reanuda el juego con un bote neutral. 3' Se reanuda el juego con un bote neutral. 18:37 3' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 3' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 18:36 2' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje. 2' Pablo Fornals alivia la presión con un despeje. 18:36 2' Youssouf Fofana alivia la presión con un despeje. 2' Youssouf Fofana alivia la presión con un despeje. 18:36 2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:36 1' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje. 1' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje. 18:36 1' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 1' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 18:36 1' Andres Castrin alivia la presión con un despeje. 1' Andres Castrin alivia la presión con un despeje. 18:34 1' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1' Marc Roca hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 18:34 1' Lucas Stassin alivia la presión con un despeje. 1' Lucas Stassin alivia la presión con un despeje. 18:34 1' Real Betis tiene el control del balón. 1' Real Betis tiene el control del balón. 18:34 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 18:34 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 18:34 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 18:34 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 18:34 0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.