Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 17:34
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(53) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este domingo no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/07/2025 Hopman Cup, Group A (Round Robin) Stefanos Tsitsipas 0-2 (6-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
01/03/2025 Dubai Tennis Championships (Final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-3) Felix Auger-Aliassime
01/11/2023 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime

Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 0-2 (6-7, 5-7) Stefanos Tsitsipas
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (6-7, 5-7) Joao Fonseca
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 0-2 (4-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-4) Keegan Rice
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Stefanos Tsitsipas

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-3 (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7) Novak Djokovic
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1) Alejandro Davidovich Fokina
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) Michael Zheng
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-3, 7-5) Dino Prizmic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) Alexander Shevchenko

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