Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(53) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este domingo no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/07/2025
| Hopman Cup, Group A (Round Robin)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|01/03/2025
| Dubai Tennis Championships (Final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|01/11/2023
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Stefanos Tsitsipas
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Joao Fonseca
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Keegan Rice
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-3 (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-1)
| Michael Zheng
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-3, 7-5)
| Dino Prizmic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 6-1, 6-4)
| Alexander Shevchenko