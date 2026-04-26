Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
El tenista holandés Tallon Griekspoor(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(9) este domingo a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2024
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-6)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Damir Dzumhur
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Denis Shapovalov
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Gael Monfils
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Tallon Griekspoor
|02/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Tallon Griekspoor
|28/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-0 ()
| Tallon Griekspoor
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lorenzo Musetti
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Valentin Vacherot