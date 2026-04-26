Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

El tenista holandés Tallon Griekspoor(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(9) este domingo a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/02/2024 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-3, 6-4) Damir Dzumhur 14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Denis Shapovalov 05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Gael Monfils 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) Tallon Griekspoor 02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Luca Van Assche 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Tallon Griekspoor 28/02/2026 Dubai Tennis Championships (Final) Daniil Medvedev 0-0 () Tallon Griekspoor

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.