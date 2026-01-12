Taylah Preston - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Hobart International

Taylah Preston - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hobart International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de enero de 2026.
La tenista Australiana Taylah Preston(205) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hobart International a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(42) este lunes a las 02:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Taylah Preston.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin
| Definir)
| Shuai Zhang
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Taylah Preston
|02/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin
| Definir)
| Taylah Preston
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|16/07/2025
| Porto (Octavos de final)
| Taylah Preston
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Lanlana Tararudee
|14/07/2025
| Porto (Dieciseisavos de final)
| Sofia Costoulas
| 0-1 (5-7, 1-2)
| Taylah Preston
|24/06/2025
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylah Preston
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Julia Riera
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (1-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (4-6, 7-5, 0-6)
| Solana Sierra
|21/10/2025
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Lulu Sun
|15/10/2025
| Japan Women's Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (0-6, 6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|14/10/2025
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro