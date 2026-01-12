Taylah Preston - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Hobart International

Taylah Preston - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hobart International - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de enero de 2026.

La tenista Australiana Taylah Preston(205) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hobart International a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(42) este lunes a las 02:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Taylah Preston.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Shuai Zhang 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Taylah Preston 02/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Taylah Preston 2-0 (7-6, 6-3) Oksana Selekhmeteva 16/07/2025 Porto (Octavos de final) Taylah Preston 0-2 (2-6, 2-6) Lanlana Tararudee 14/07/2025 Porto (Dieciseisavos de final) Sofia Costoulas 0-1 (5-7, 1-2) Taylah Preston 24/06/2025 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylah Preston 0-2 (4-6, 2-6) Julia Riera

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.