Titouan Droguet - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Titouan Droguet - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: viernes, 3 abril 2026 15:49
Madrid, 3 de abril de 2026.

El tenista Francés Titouan Droguet(122) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Bucharest Open al tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) este viernes a las 16:35.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/08/2025 US Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Titouan Droguet
20/06/2025 Royan (Semifinal) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 2-6) Titouan Droguet

-Últimos Resultados de Titouan Droguet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Sebastian Baez 0-2 (4-6, 4-6) Titouan Droguet
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) Titouan Droguet
27/02/2026 St. Brieuc (Cuartos de final) Pierre-Hugues Herbert 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Titouan Droguet
26/02/2026 St. Brieuc (Octavos de final) Lucas Poullain 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) Titouan Droguet
25/02/2026 St. Brieuc (Dieciseisavos de final) Moise Kouame 0-2 (6-7, 4-6) Titouan Droguet

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Daniel Merida Aguilar
31/03/2026 Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-2, 6-2) Joel Schwaerzler
30/03/2026 Bucharest Open, Qualification (Octavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-2) Saba Purtseladze
24/03/2026 Alicante (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Max Houkes

