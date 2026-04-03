Titouan Droguet - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Titouan Droguet - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de abril de 2026.
El tenista Francés Titouan Droguet(122) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Bucharest Open al tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) este viernes a las 16:35.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/08/2025
| US Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Titouan Droguet
|20/06/2025
| Royan (Semifinal)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Titouan Droguet
-Últimos Resultados de Titouan Droguet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Titouan Droguet
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (1-6, 6-1, 1-6)
| Titouan Droguet
|27/02/2026
| St. Brieuc (Cuartos de final)
| Pierre-Hugues Herbert
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Titouan Droguet
|26/02/2026
| St. Brieuc (Octavos de final)
| Lucas Poullain
| 1-2 (6-2, 2-6, 4-6)
| Titouan Droguet
|25/02/2026
| St. Brieuc (Dieciseisavos de final)
| Moise Kouame
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Titouan Droguet
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|31/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Joel Schwaerzler
|30/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Octavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Saba Purtseladze
|24/03/2026
| Alicante (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Max Houkes