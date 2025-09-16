Tottenham Hotspur - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
El Tottenham Hotspur, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Tottenham Hotspur Stadium ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 36o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Ajax
| 0
| 0
|2
| Arsenal
| 0
| 0
|3
| Atalanta
| 0
| 0
|4
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|5
| Atlético
| 0
| 0
|6
| Barcelona
| 0
| 0
|7
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|9
| Benfica
| 0
| 0
|10
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|11
| Borussia Dortmund
| 0
| 0
|12
| Chelsea
| 0
| 0
|13
| Club Brugge
| 0
| 0
|14
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|15
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|16
| Galatasaray
| 0
| 0
|17
| Inter
| 0
| 0
|18
| Juventus
| 0
| 0
|19
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|20
| Liverpool
| 0
| 0
|21
| Manchester City
| 0
| 0
|22
| Marseille
| 0
| 0
|23
| Monaco
| 0
| 0
|24
| Newcastle United
| 0
| 0
|25
| Olympiacos
| 0
| 0
|26
| PSV Eindhoven
| 0
| 0
|27
| Pafos FC
| 0
| 0
|28
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|29
| Qarabag FK
| 0
| 0
|30
| Real Madrid
| 0
| 0
|31
| SSC Napoli
| 0
| 0
|32
| Slavia Prague
| 0
| 0
|33
| Sporting CP
| 0
| 0
|34
| Tottenham Hotspur
| 0
| 0
|35
| Union St.Gilloise
| 0
| 0
|36
| Villarreal
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison, Xavi Simons.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2023
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 0-0
| AC Milan
|14/02/2023
| Champions
| AC Milan
| 1-0
| Tottenham Hotspur
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla