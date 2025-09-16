Tottenham Hotspur - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Tottenham Hotspur - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 17:59

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

El Tottenham Hotspur, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Tottenham Hotspur Stadium ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 36o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Ajax 0 0
2 Arsenal 0 0
3 Atalanta 0 0
4 Athletic Bilbao 0 0
5 Atlético 0 0
6 Barcelona 0 0
7 Bayer Leverkusen 0 0
8 Bayern Munich 0 0
9 Benfica 0 0
10 Bodoe/Glimt 0 0
11 Borussia Dortmund 0 0
12 Chelsea 0 0
13 Club Brugge 0 0
14 Eintracht Frankfurt 0 0
15 FC Koebenhavn 0 0
16 Galatasaray 0 0
17 Inter 0 0
18 Juventus 0 0
19 Kairat Almaty 0 0
20 Liverpool 0 0
21 Manchester City 0 0
22 Marseille 0 0
23 Monaco 0 0
24 Newcastle United 0 0
25 Olympiacos 0 0
26 PSV Eindhoven 0 0
27 Pafos FC 0 0
28 Paris Saint-Germain 0 0
29 Qarabag FK 0 0
30 Real Madrid 0 0
31 SSC Napoli 0 0
32 Slavia Prague 0 0
33 Sporting CP 0 0
34 Tottenham Hotspur 0 0
35 Union St.Gilloise 0 0
36 Villarreal 0 0

-Onces iniciales probables.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison, Xavi Simons.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2023 Champions Tottenham Hotspur 0-0 AC Milan
14/02/2023 Champions AC Milan 1-0 Tottenham Hotspur

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla

