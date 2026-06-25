Túnez - Países Bajos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Túnez - Países Bajos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Túnez, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. ante Países Bajos este viernes a las 01:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 4 como local contra Japón, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Países Bajos ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada como local contra Suecia, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Países Bajos 4 2 2 Clasificado Japón 4 2 3 Tercero ¿? Suecia 3 2 4 Eliminado Túnez 0 2

-Onces iniciales probables.

TÚNEZ: Aymen Dahmen; Amine Ben Hamida, Montassar Talbi, Omar Rekik; Anis Ben Slimane, Yan Valery, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ali Abdi, Elias Achouri, Firas Chaouat.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

-Últimos Resultados de Túnez.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia

-Últimos Resultados de Países Bajos.