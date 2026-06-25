Turquía - Estados Unidos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Turquía - Estados Unidos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Turquía, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. ante Estados Unidos este viernes a las 04:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Paraguay, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Estados Unidos ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Australia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 6 2 2 Clasificado Australia 3 2 3 Tercero ¿? Paraguay 3 2 4 Eliminado Turquía 0 2

-Onces iniciales probables.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Can Uzun, Arda Guler, Kenan Yildiz, Deniz Gul.

ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Joseph Scally, Auston Trusty, Mark McKenzie, Max Arfsten; Malik Tillman, Giovanni Reyna, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Alex Zendejas, Haji Wright.

-Últimos Resultados de Turquía.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

-Últimos Resultados de Estados Unidos.