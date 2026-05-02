Valencia - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de mayo de 2026.
El Valencia, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Atlético de Madrid este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 65
| 33
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|12
| Permanencia
| Valencia
| 39
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 33
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Javier Guerra, Luis Rioja, Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Umar Sadiq.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Diaz; Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Javi Morcillo, Alejandro Baena, Rayane Belaid.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|22/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Atlético
|15/09/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Valencia
|28/01/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Valencia
|16/09/2023
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético