Valencia - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jesus Vazquez, Jose Copete; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma, Pepelu; Hugo Duro, Lucas Beltran.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Ramon Terrats; Roberto Fernandez, Pere Milla.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|22/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Espanyol
|18/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Valencia
|28/05/2023
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol