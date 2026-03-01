Valencia - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Osasuna este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 10 Permanencia Osasuna 33 25 16 Permanencia Valencia 26 25 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Umar Sadiq.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Ruben Garcia, Lucas Torro, Jon Moncayola, Raul Moro; Ante Budimir, Victor Munoz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia 24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna 15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia 27/08/2023 LaLiga Valencia 1-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Osasuna.