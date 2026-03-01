Valencia - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 11:15
Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Osasuna este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 64 26
2 Champions Real Madrid 60 25
3 Champions Atlético 51 26
4 Champions Villarreal 51 26
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Celta 37 25
10 Permanencia Osasuna 33 25
16 Permanencia Valencia 26 25
18 Descenso Mallorca 24 26
19 Descenso Levante 21 26
20 Descenso Real Oviedo 17 25

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Umar Sadiq.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Ruben Garcia, Lucas Torro, Jon Moncayola, Raul Moro; Ante Budimir, Victor Munoz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia
24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna
15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia
27/08/2023 LaLiga Valencia 1-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna

