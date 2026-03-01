Valencia - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Osasuna este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 33
| 25
|16
| Permanencia
| Valencia
| 26
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Umar Sadiq.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Ruben Garcia, Lucas Torro, Jon Moncayola, Raul Moro; Ante Budimir, Victor Munoz.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|02/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-3
| Valencia
|24/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Osasuna
|15/04/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-1
| Valencia
|27/08/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna