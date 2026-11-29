Onces Iniciales probables: Valencia - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Osasuna este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|14
| Permanencia
| Osasuna
| 15
| 13
|17
| Permanencia
| Valencia
| 12
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
Onces iniciales probables
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Pepelu, Luis Rioja, Javier Guerra, Aaron Mayol, Arnaut Danjuma, Umar Sadiq.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Flavien Boyomo, Diego Rico; Ruben Garcia, Aimar Oroz, Enrique Barja, Jon Moncayola, Moi Gomez, Ante Budimir.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|02/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-3
| Valencia
|24/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Osasuna
|15/04/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-1
| Valencia
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Malaga
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing