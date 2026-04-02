Varvara Lepchenko - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Varvara Lepchenko - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Colsanitas - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Varvara Lepchenko(155) se enfrenta en Octavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) este jueves a las 22:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Varvara Lepchenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Lia Karatancheva
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Varvara Lepchenko
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Varvara Lepchenko
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Linda Fruhvirtova
|16/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 1-2 (2-6, 6-1, 1-6)
| Varvara Lepchenko
|01/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Varvara Lepchenko
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Fruhvirtova
|25/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Varvara Lepchenko
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Shuai Zhang
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Magdalena Frech