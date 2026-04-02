Varvara Lepchenko - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Varvara Lepchenko - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Colsanitas
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 abril 2026 21:34
Madrid, 2 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Varvara Lepchenko(155) se enfrenta en Octavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) este jueves a las 22:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Varvara Lepchenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/03/2026 Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final) Lia Karatancheva 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Varvara Lepchenko
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Varvara Lepchenko 0-2 (3-6, 2-6) Linda Fruhvirtova
16/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Victoria Jimenez Kasintseva 1-2 (2-6, 6-1, 1-6) Varvara Lepchenko
01/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Varvara Lepchenko 0-2 (3-6, 3-6) Linda Fruhvirtova
25/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Varvara Lepchenko 0-2 (2-6, 1-6) Shuai Zhang

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/03/2026 Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 2-0 (7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Linda Noskova
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Beatriz Haddad Maia
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 3-6) Magdalena Frech

Contenido patrocinado