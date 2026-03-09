Victoria Mboko - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Victoria Mboko - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
La tenista Canadiense Victoria Mboko(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(23) este lunes a las 04:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-6)
| Anna Kalinskaya
|31/10/2025
| Prudential Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-1 (1-6, 1-3)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Kimberly Birrell
|14/02/2026
| Qatar Total Open (Final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Victoria Mboko
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Victoria Mboko
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anna Kalinskaya
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-2, 1-6, 4-6)
| Anna Kalinskaya
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Anna Kalinskaya
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elina Svitolina