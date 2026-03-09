Victoria Mboko - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Victoria Mboko - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Canadiense Victoria Mboko(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(23) este lunes a las 04:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Victoria Mboko 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) Anna Kalinskaya 31/10/2025 Prudential Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Anna Kalinskaya 0-1 (1-6, 1-3) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 7-6) Kimberly Birrell 14/02/2026 Qatar Total Open (Final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Victoria Mboko 13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Jelena Ostapenko 0-2 (3-6, 2-6) Victoria Mboko 12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina 11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.