Villareal - Ajax, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El Villareal, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Ajax este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 en su estadio contra el FC Copenhague, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Ajax ocupa el 34o lugar, llega tras la victoria de 2 - 4 cosechada contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez.
AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio; Oscar Gloukh, Kasper Dolberg, Mika Godts.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
-Últimos Resultados del Ajax.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-4
| Ajax
|25/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-2
| Benfica
|05/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-3
| Galatasaray
|22/10/2025
| Champions
| Chelsea
| 5-1
| Ajax
|30/09/2025
| Champions
| Marseille
| 4-0
| Ajax