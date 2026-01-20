Villareal - Ajax, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de enero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Villareal, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Ajax este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 en su estadio contra el FC Copenhague, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Ajax ocupa el 34o lugar, llega tras la victoria de 2 - 4 cosechada contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez.

AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio; Oscar Gloukh, Kasper Dolberg, Mika Godts.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague

-Últimos Resultados del Ajax.