Villareal - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Villareal - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 16:00
Seguir en

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El Villareal, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 27 10
2 Champions Atlético 25 10
3 Champions Real Madrid 24 10
4 Champions Betis 20 10
5 Europa League Real Sociedad 19 10
6 Conference League Sevilla 17 10
10 Permanencia Villarreal 12 10
18 Descenso Espanyol 8 10
19 Descenso Valencia 6 10
20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Pol Lozano, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol
26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal
27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
Contador

Contenido patrocinado