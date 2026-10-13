Villareal - Napoles, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Napoles: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions
Onces Iniciales probables: Villareal - Napoles: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 13 octubre 2026 20:06
Seguir en

Madrid, 13 de octubre de 2026.

El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Napoles este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 3 1
2 Bayern Munich 3 1
3 Barcelona 3 1
4 Manchester United 3 1
5 Como 3 1
6 VfB Stuttgart 3 1
6 Sporting CP 3 1
8 Manchester City 3 1
9 Lens 3 1
9 Real Betis 3 1
9 Aston Villa 3 1
12 Borussia Dortmund 3 1
13 Real Madrid 3 1
13 Liverpool 3 1
15 Arsenal 3 1
16 AEK Athens 3 1
17 Roma 1 1
17 Shakhtar Donetsk 1 1
19 PSV Eindhoven 1 1
19 Fenerbahce 1 1
21 Villareal 0 1
22 Slavia Prague 0 1
22 Lille 0 1
22 Club Brugge 0 1
25 Atlético de Madrid 0 1
25 Inter 0 1
27 Napoles 0 1
27 LASK 0 1
29 Galatasaray 0 1
29 Viking 0 1
31 Oporto 0 1
32 RB Leipzig 0 1
33 Feyenoord 0 1
34 Sabah FK 0 1
35 Slovan Bratislava 0 1
36 Bodo/Glimt 0 1

Onces iniciales confirmados

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
NAPOLES: Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Rafa Marin, Benoit Badiashile; Matteo Politano, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Giovane Nascimento, Rasmus Hoejlund.

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Últimos Resultados de Napoles

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions SSC Napoli 0-1 Arsenal
28/01/2026 Champions SSC Napoli 2-3 Chelsea
20/01/2026 Champions FC Copenhague 1-1 SSC Napoli
10/12/2025 Champions Benfica 2-0 SSC Napoli
25/11/2025 Champions SSC Napoli 2-0 Qarabag FK
Contador

Contenido patrocinado