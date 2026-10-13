Villareal - Napoles, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Napoles: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Napoles este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|2
| Bayern Munich
| 3
| 1
|3
| Barcelona
| 3
| 1
|4
| Manchester United
| 3
| 1
|5
| Como
| 3
| 1
|6
| VfB Stuttgart
| 3
| 1
|6
| Sporting CP
| 3
| 1
|8
| Manchester City
| 3
| 1
|9
| Lens
| 3
| 1
|9
| Real Betis
| 3
| 1
|9
| Aston Villa
| 3
| 1
|12
| Borussia Dortmund
| 3
| 1
|13
| Real Madrid
| 3
| 1
|13
| Liverpool
| 3
| 1
|15
| Arsenal
| 3
| 1
|16
| AEK Athens
| 3
| 1
|17
| Roma
| 1
| 1
|17
| Shakhtar Donetsk
| 1
| 1
|19
| PSV Eindhoven
| 1
| 1
|19
| Fenerbahce
| 1
| 1
|21
| Villareal
| 0
| 1
|22
| Slavia Prague
| 0
| 1
|22
| Lille
| 0
| 1
|22
| Club Brugge
| 0
| 1
|25
| Atlético de Madrid
| 0
| 1
|25
| Inter
| 0
| 1
|27
| Napoles
| 0
| 1
|27
| LASK
| 0
| 1
|29
| Galatasaray
| 0
| 1
|29
| Viking
| 0
| 1
|31
| Oporto
| 0
| 1
|32
| RB Leipzig
| 0
| 1
|33
| Feyenoord
| 0
| 1
|34
| Sabah FK
| 0
| 1
|35
| Slovan Bratislava
| 0
| 1
|36
| Bodo/Glimt
| 0
| 1
Onces iniciales confirmados
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
NAPOLES: Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Rafa Marin, Benoit Badiashile; Matteo Politano, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Giovane Nascimento, Rasmus Hoejlund.
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Napoles
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/09/2026
| Champions
| SSC Napoli
| 0-1
| Arsenal
|28/01/2026
| Champions
| SSC Napoli
| 2-3
| Chelsea
|20/01/2026
| Champions
| FC Copenhague
| 1-1
| SSC Napoli
|10/12/2025
| Champions
| Benfica
| 2-0
| SSC Napoli
|25/11/2025
| Champions
| SSC Napoli
| 2-0
| Qarabag FK