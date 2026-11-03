Villareal 0 - 1 Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 21:13
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Paris Saint-Germain este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica

Onces iniciales confirmados


VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Santiago Mourino, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Carlos Macia; Ayoze Perez, Nicolas Pepe.

PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Maghnes Akliouche, Senny Mayulu, Desire Doue.

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli

Últimos Resultados de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
14/10/2026 Champions Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
30/05/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Arsenal
06/05/2026 Champions Bayern Munich 1-1 Paris Saint-Germain

12' Asistencia de Maghnes Akliouche en el gol.

12' Asistencia de Maghnes Akliouche en el gol.

12' Maghnes Akliouche alivia la presión con un despeje.

12' Maghnes Akliouche alivia la presión con un despeje.

12' ¡G O O O O O O L! - ¡Desire Doue anota con la pierna derecha!

12' ¡G O O O O O O L! - ¡Desire Doue anota con la pierna derecha!

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

11' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

11' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

11' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

10' Villarreal intenta crear peligro.

10' Villarreal intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Villarreal: 31 %, Paris Saint-Germain: 69 %.

10' Posesión de balón: Villarreal: 31 %, Paris Saint-Germain: 69 %.

10' Paris Saint-Germain ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

10' Paris Saint-Germain ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

9' Desire Doue (Paris Saint-Germain) saca el córner desde la izquierda.

9' Desire Doue (Paris Saint-Germain) saca el córner desde la izquierda.

9' ¡G O O O O O O L! - ¡Joao Neves ve puerta con la pierna derecha!

9' ¡G O O O O O O L! - ¡Joao Neves ve puerta con la pierna derecha!

8' Carlos Romero Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

8' Carlos Romero Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

7' Paris Saint-Germain tiene el control del balón.

7' Paris Saint-Germain tiene el control del balón.

7' Desire Doue dispara desde fuera del área, pero Peter Gulacsi logra controlar el balón.

7' Desire Doue dispara desde fuera del área, pero Peter Gulacsi logra controlar el balón.

6' Paris Saint-Germain intenta crear peligro.

6' Paris Saint-Germain intenta crear peligro.

6' Santiago Mourino rechaza con éxito el disparo.

6' Santiago Mourino rechaza con éxito el disparo.

6' Un remate de Desire Doue es rechazado.

6' Un remate de Desire Doue es rechazado.

6' Paris Saint-Germain tiene el control del balón.

6' Paris Saint-Germain tiene el control del balón.

6' Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Paris Saint-Germain saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Ilya Zabarnyi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Ilya Zabarnyi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Villarreal intenta crear peligro.

5' Villarreal intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Villarreal: 54 %, Paris Saint-Germain: 46 %.

5' Posesión de balón: Villarreal: 54 %, Paris Saint-Germain: 46 %.

5' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Desire Doue alivia la presión con un despeje.

5' Desire Doue alivia la presión con un despeje.

5' Nicolas Pepe se impone a Desire Doue en un duelo aéreo.

5' Nicolas Pepe se impone a Desire Doue en un duelo aéreo.

4' Joao Neves alivia la presión con un despeje.

4' Joao Neves alivia la presión con un despeje.

4' Villarreal intenta crear peligro.

4' Villarreal intenta crear peligro.

4' Senny Mayulu alivia la presión con un despeje.

4' Senny Mayulu alivia la presión con un despeje.

4' Willian Pacho Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

4' Willian Pacho Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

4' Nicolas Pepe saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

4' Nicolas Pepe saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

1' Paris Saint-Germain saca, y da comienzo el partido.

1' Paris Saint-Germain saca, y da comienzo el partido.

4' Fabián Ruiz alivia la presión con un despeje.

4' Fabián Ruiz alivia la presión con un despeje.

4' Villarreal intenta crear peligro.

4' Villarreal intenta crear peligro.

4' Fabián Ruiz Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

4' Fabián Ruiz Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

3' Ilya Zabarnyi rechaza con éxito el disparo.

3' Ilya Zabarnyi rechaza con éxito el disparo.

3' Un remate de Carlos Romero es rechazado.

3' Un remate de Carlos Romero es rechazado.

3' Ilya Zabarnyi Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

3' Ilya Zabarnyi Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

3' Tajon Buchanan saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

3' Tajon Buchanan saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

3' Vitinha Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

3' Vitinha Paris Saint-Germain intercepta un centro dirigido al área.

2' El árbitro pita tiro libre a Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Nicolas Pepe.

2' El árbitro pita tiro libre a Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) por zancadillear a Nicolas Pepe.

2' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

2' Nicolas Pepe alivia la presión con un despeje.

2' Paris Saint-Germain tiene el control del balón.

2' Paris Saint-Germain tiene el control del balón.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

1' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

1' Paris Saint-Germain intenta crear peligro.

1' Paris Saint-Germain intenta crear peligro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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