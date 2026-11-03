Villareal 0 - 1 Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Paris Saint-Germain este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica
Onces iniciales confirmados
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Santiago Mourino, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Carlos Macia; Ayoze Perez, Nicolas Pepe.
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Maghnes Akliouche, Senny Mayulu, Desire Doue.
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
Últimos Resultados de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-4
| Paris Saint-Germain
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
|30/05/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Arsenal
|06/05/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 1-1
| Paris Saint-Germain