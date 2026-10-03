Xinran Sun - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Xinran Sun - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
La tenista Chinesa Xinran Sun(574) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista española Cristina Bucsa(35) este sábado no antes de las 09:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Xinran Sun
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Lys
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Xinran Sun
|12/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Final)
| Xinran Sun
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-0)
| Anna Pushkareva
|11/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Semifinal)
| Xinran Sun
| 2-1 (7-5, 0-6, 6-1)
| Chukwumelije Clarke
|10/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Mariia Makarova
|09/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Xinran Sun
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-1)
| Kristina Penickova
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova
|23/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Cristina Bucsa
|19/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Iva Jovic
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Sara Bejlek