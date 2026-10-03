Xinran Sun - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Xinran Sun - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Xinran Sun - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 8:33
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista Chinesa Xinran Sun(574) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista española Cristina Bucsa(35) este sábado no antes de las 09:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Xinran Sun

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Eva Lys 0-1 (1-6, 0-3) Xinran Sun
12/09/2026 US Open Juniors, Girls (Final) Xinran Sun 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) Anna Pushkareva
11/09/2026 US Open Juniors, Girls (Semifinal) Xinran Sun 2-1 (7-5, 0-6, 6-1) Chukwumelije Clarke
10/09/2026 US Open Juniors, Girls (Cuartos de final) Xinran Sun 2-0 (7-6, 6-1) Mariia Makarova
09/09/2026 US Open Juniors, Girls (Octavos de final) Xinran Sun 2-1 (7-5, 2-6, 6-1) Kristina Penickova

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova
23/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Yulia Putintseva 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Cristina Bucsa
19/09/2026 Guadalajara Open Akron (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 1-6) Iva Jovic
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-0, 6-4) Sara Bejlek
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