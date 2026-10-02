Yue Yuan - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Yue Yuan - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.

La tenista Chinesa Yue Yuan(134) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este viernes no antes de las 05:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Yue Yuan

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (2-6, 3-6) Yue Yuan 21/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Yue Yuan 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Da-Yeon Back 28/08/2026 US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Yue Yuan 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) Mary Stoiana 26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 2-0 (6-3, 6-2) Julia Avdeeva 26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yue Yuan 2-0 (6-2, 6-4) Hanyu Guo

Últimos Resultados de Mirra Andreeva