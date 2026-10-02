Yue Yuan - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Yue Yuan - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Yue Yuan - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 4:00
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Madrid, 2 de octubre de 2026.

La tenista Chinesa Yue Yuan(134) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este viernes no antes de las 05:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Yue Yuan

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (2-6, 3-6) Yue Yuan
21/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Yue Yuan 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Da-Yeon Back
28/08/2026 US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Yue Yuan 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) Mary Stoiana
26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 2-0 (6-3, 6-2) Julia Avdeeva
26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yue Yuan 2-0 (6-2, 6-4) Hanyu Guo

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (2-6, 5-7) Leylah Fernandez
23/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Aliaksandra Sasnovich
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova
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