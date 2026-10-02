Yue Yuan - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Yue Yuan - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de octubre de 2026.
La tenista Chinesa Yue Yuan(134) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este viernes no antes de las 05:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Yue Yuan
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Yue Yuan
|21/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Da-Yeon Back
|28/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (3-6, 6-4, 4-6)
| Mary Stoiana
|26/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Yue Yuan
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Julia Avdeeva
|26/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yue Yuan
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Hanyu Guo
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Leylah Fernandez
|23/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Aliaksandra Sasnovich
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova