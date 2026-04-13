Alcaraz: "La batalla por el número 1 con Sinner es muy bonita y una motivación extra"

El tenista español Carlos Alcaraz en la rueda de prensa previa al Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado este lunes que la lucha por el número uno del mundo con el italiano Jannik Sinner, que viene de ganarle en la final del Masters 1.000 de Montecarlo, es "muy bonita" y supone una "motivación extra", en la previa de su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, aunque ha reconocido que llega con desgaste físico tras el torneo monegasco.

"Sí que es verdad que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperar el número 1, la batalla que estamos teniendo por el 1 entre Jannik Sinner y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra", reconoció en rueda de prensa.

"Jannik y yo tenemos una muy buena relación, no es personal porque no vamos a cenar o comer juntos, pero la relación fuera de pista es muy buena. Más allá de que estemos peleando dentro de la pista, nuestra manera de ser fuera no va a cambiar. Eso se demuestra en el respeto que nos tenemos mutuamente. Tengo una gran admiración por él, y es una manera de mostrar al mundo que aunque tengamos una rivalidad muy buena dentro de pista, podemos ser buena gente y tener una muy buena relación fuera de pista", señaló al respecto.

"Obviamente es un alivio no encontrarlo en algún torneo. Es uno de los jugadores que me hace ser mejor jugador, me hace darme cuenta de mis debilidades, de lo que tengo que poner el foco. Es por lo que yo mismo intento asegurarme cada día, por eso es muy bonito tenerle a él como punto de mira y que vaya consiguiendo lo que está consiguiendo. Eso no quita que de vez en cuando separemos torneos, esta semana no le voy a echar de menos, por ejemplo", comentó sobre no encontrárselo en Barcelona.

El murciano, que aspira a recuperar el número 1 mundial y de paso el cetro barcelonés perdido en la pasada edición, en la que perdió la final --medio lesionado-- con el danés Holger Rune (7-6 y 6-2), aseguró que está centrado en este Godó y con la mente puesta en intentar "seguir el camino".

"Estoy centrado en intentar seguir mejorando. Tenemos claro las cosas a hacer en práctica y entrenos, y más ahora después de la derrota de ayer. El tema de resultados y de puntos, es una motivación extra", reconoció.

De cara a Barcelona, aseguró que es uno de los torneos "más especiales" que tiene en su calendario "sin ninguna duda". "Aquí tengo muy bonitos recuerdos, no solo por jugar en ATP sino por los torneos de cuando era pequeño, con muchos amigos aquí. Tengo mucha ilusión por empezar, volver todos aquí un año más, y contento. Un poco cansado ahora mismo, pero contento y con muchas ganas", comentó el dos veces campeón en el torneo barcelonés.

Y en este torneo de casa, como en todos, una de las cosas "más complicadas" que debe hacer es "controlar las emociones". "A veces saltas a la mínima y dices cosas que ni las piensas. Luego te das cuenta de la gravedad de tus palabras, de lo que dices dentro de pista. En ciertos partidos o giras llego saturado mentalmente, por lo que pase fuera del torneo o fuera de pista, y cuando tocan partidos duros te cuesta mucho e intentas volver mejor", explicó.

"Llegamos con una línea de entrenamientos, con cosas a mejorar. Son pequeños detalles, pequeños golpes que pueden marcar la diferencia. Lo hemos ido practicando desde la pretemporada hasta ahora y de la derrota de ayer sacamos en positivo la charla post partido con todo el equipo, que pusimos todo sobre la mesa y llegamos al mismo punto, y añadimos cosas a mejorar. Pero no las voy a decir", comentó sobre cómo llega a este torneo del que es el primer cabeza de serie.

"Hay que ir día a día, no hay que adelantarse a nada. No sé qué va a pasar, no sé si voy a llegar a más finales, si voy a perder en primera ronda, no voy a adelantarme a ello. No sé si van a durar más o menos los partidos, puedo ir día a día y escuchar mi cuerpo, escuchar lo que necesito, escuchar a mi equipo, que me conoce y sabe qué necesito. Y tomar la mejor decisión posible. Estamos con ilusión, con ganas, para hacer lo que esté en nuestra mano para aguantar toda la gira de tierra", manifestó de cara a sus deseos para la gira de tierra que culminará con Roland Garros.

Por otro lado, dejó claro que llega cansado pero en buen tono físico. "El año pasado venía cansado, sin ninguna molestia, hasta que vino la final y me llegó la lesión de repente. El tenis es impredecible, no sabes qué va a pasar. Voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible, para que no haya ningún error ni lesión y estar en Madrid y los próximos torneos. Lo que pasó el año pasado pasó y vamos a intentar aprender y hacer las cosas de otra manera", se sinceró el murciano, gran favorito para ganar este Godó.