Alcaraz busca ante Medvedev su segunda semifinal de 'Grand Slam'

El murciano quiere seguir deleitando en Wimbledon

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrentará este viernes en horario vespertino al ruso Daniil Medvedev en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba en Londres, en busca de lo que sería la segunda final de su carrera en un 'grande', tras haber conquistado el US Open del año pasado.

Así, Alcaraz se verá las caras con Medvedev por tercera vez en el circuito profesional. La primera fue en 2021, en estas mismas pistas, con victoria para el moscovita en tres contundentes sets. Pero en el último cruce entre ambos, esta misma campaña, el murciano fue capaz de imponerse con holgura en la final del Masters 1000 de Indian Wells.

El de El Palmar está teniendo una clara progresión en el certamen londinense. Tras un debut cómodo ante el veterano francés Jérémy Chardy, sufrió algo más en segunda y tercera respectivamente ante el también francés Alexandre Müller y contra el chileno Nicolás Jarry, con quién perdió un set.

También lo cedió en octavos de final ante el italiano Matteo Berrettini (finalista de este torneo en 2021), aunque luego remontó de forma excelsa. En cuartos de final tuvo enfrente a su gran rival generacional, el danés Holger Rune, en el primer enfrentamiento entre ambos en un 'Grand Slam'.

A pesar de lucir nervios durante el set inaugural, según admitió el propio Alcaraz en las entrevistas pospartido, el murciano mostró un peloteo formidable y certero, superando el despliegue ofensivo del danés en tres sets y firmando un nivel que ni él mismo había mostrado aún sobre hierba.

En su siguiente ronda tendrá delante a un Medvedev que vivirá la primera 'semi' de su vida en el All England Lawn Tennis & Croquet Club. Pese a no llegar como uno de los favoritos por su históricamente bajo nivel en césped, el ruso está cuajando un buen torneo, si bien no ha tenido que lidiar con adversarios de ranking elevado.

En su cita de cuartos de final sufrió para doblegar en cinco sets al estadounidense Christopher Eubanks, gran sacador pero con carencias en su juego desde el fondo de pista. Es lo contrario al estilo habitual del murciano, que será el primer cabeza de serie que Medvedev enfrente en esta edición.

Tras ganar en Queen's, Alcaraz llega a este duelo con 10 victorias consecutivas sobre hierba, ignorando su poca experiencia sobre tal superficie. Cada vez se encuentra más cómodo, con desplazamientos más naturales y llegando mejor a los golpes, algo que en las primeras rondas le condicionó bastante al no tenerlo perfeccionado.

Medvedev no es ni mucho menos un especialista, con características poco halagüeñas para el césped. Por ello suple sus problemas de desplazamiento con un saque certero, consiguiendo la friolera de 57 saques directos; 28 de ellos fueron en los cuartos, ganando un 79% de los puntos con su primer servicio, por el 63% con el segundo.

La gran fortaleza del de Moscú está siendo la seguridad de su juego, pues apenas está cometiendo errores no forzados. Acumuló en esa estadística solo 13 en cuartos y 12 en octavos, algo que tendrá que repetir ante Alcaraz para no facilitar el trabajo al número 1 del mundo.

Alcaraz está siendo impoluto a sus 20 años en la capital inglesa, con una derecha impecable que va a más y sirviendo mejor en cada momento. Ante Medvedev lidiará con un jugador incómodo, pero su estilo directo y con variedad de golpes será una baza a explotar, ya que el ruso sufre contra quienes le hacen correr y le niegan la incitativa.