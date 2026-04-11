Alcaraz debutará este martes en el Godó ante un rival de la fase previa

Carlos Alcaraz - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debutará este martes en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y disputado sobre tierra batida, ante un rival de la fase previa, según ha deparado el sorteo celebrado este sábado, y no se cruzaría con el italiano Lorenzo Musetti, el otro gran favorito, hasta una hipotética final.

El murciano, campeón en la arcilla barcelonesa en 2022 y 2023, arrancará su andadura en el torneo este martes, y en podría enfrentarse con el argentino Sebastián Báez o el checo Tomas Machac.

Ya en cuartos de final, su hipotético cruce sería el cabeza de serie número 5, el ruso Andrey Rublev, y en semifinales aparecería el tercer favorito, el australiano Alex de Miñaur, que antes tendría que batir al británico Jack Draper. En la final, se mediría con el segundo cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti.

Por su parte, el madrileño Rafa Jódar, que hace unos días levantó su primer título ATP en Marrakech (Marruecos), se estrenará en Barcelona ante el balear Jaume Munar. El jugador de 19 años actuó como mano inocente en el sorteo. "Es mi primer año en el circuito, quería agradecer a Tommy -Robredo- que me entregue esta invitación para el cuadro final y poder jugar por primera vez el Trofeo Conde de Godó", indicó.

También han recibido una 'wild card' el español Martín Landaluce y el suizo Stan Wawrinka. En cambio, no estarán la próxima semana en la Ciudad Condal el canadiense Felix Auger-Aliassime, número siete mundial, y el noruego Casper Ruud, campeón de 2024, ambos aquejados de problemas físicos.

Por la parte baja del cuadro, Musetti debutará ante Landaluce en primera ronda, y si sigue adelante se medirá con el peruano Ignacio Buse o el francés Corentin Moutet. En cuartos de final, podría verse con el sexto cabeza de serie, el monegasco Valentin Vacherot, y en semifinales, el ruso Karen Khachanov o el británico Cameron Norrie.