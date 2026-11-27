Carlos Alcaraz, Copa Davis - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrenta este sábado a Gran Bretaña en las semifinales de la Final 8 de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia en condiciones 'indoor', una eliminatoria marcada por el debut de Carlos Alcaraz para tratar de evitar un dobles en el que la dupla británica Henry Patten y Neal Skupski partiría como favorita.

Por segundo año consecutivo, España quiere regresar a la final del Mundial de tenis. Un objetivo para al que deberá superar al equipo británico, que dio la sorpresa en la ronda de cuartos de final eliminando a una de las grandes favoritas, la Alemania de Alexander Zverev, en el definitivo dobles (2-1). Por su parte, la 'Armada' hizo lo propio, aunque por la vía rápida y sin necesidad de que Alcaraz entrara en juego en el dobles, a Austria (2-0).

"El sábado Alcaraz estará 'ready' para semifinales", dijo el capitán español David Ferrer. El murciano viene de consagrarse 'maestro' en Turín, y fue reservado el jueves para que se recuperara de sus molestias en el muslo. Lo que no será es su primera experiencia en una Finales de la Davis, ya que disputó, ganando su punto de individuales, los cuartos ante Países Bajos en 2024.

El campeón de siete 'grandes' jugará ante el número uno británico, Arthur Fery, un partido en el que es claramente favorito. Será la primera vez que ambos se vean las caras, en un duelo al que Alcaraz llega invicto esta temporada en 'indoor', encadenando 15 triunfos, y con los títulos de Viena, París y ATP Finals bajo el brazo. En cambio, el británico, que perdió ante Zverev en cuartos, tiene únicamente dos triunfos bajo techo este curso.

Antes de que Alcaraz salte a la pista de Bolonia, será el turno de Rafa Jódar y Cameron Norrie, un enfrentamiento igual de crucial para el desenlace de la eliminatoria. En las manos del madrileño reside gran parte de las opciones de alcanzar la final, ya que una derrota suya, aunque Alcaraz estuviera como salvavidas, mandaría la semifinal al dobles, donde los británicos cuentan con una pareja potentísima, liderada por Henry Patten, número 1 del mundo.

Será la tercera vez que el español y el británico se midan en esta temporada, con ambos precedentes favorables a Jódar con idéntico resultado (6-3, 6-2) --Acapulco y Conde de Godó--. Además, y pese a que cedió el primer set en su triunfo ante Jurij Rodionov, acabó con buenísimas sensaciones su debut en las Finales y dos set casi impecables (6-0, 6-1). Eso sí, Norrie también conseguiría sumar su punto ante Alemania, venciendo en tres set a Jan-Lennard Struff (6-3, 3-6, 6-2).

En caso de que el dobles tuviera que entrar en juego, España se encomendará a su gran especialista, Marcel Granollers. El catalán viene de disputar las ATP Finals junto a Horacio Zeballos, con el que cayó en la 'round robin', en la que una de sus derrotas llegaría ante Neal Skupski. La duda será si David Ferrer vuelve a apostar por Alcaraz como pareja o, por el contrario, lo hace por Pedro Martínez, que tiene un notable 8-2 en sus participaciones en Davis en el dobles.

Sea cual sea la elección del capitán español, lo que no cambiaría sería el favoritismo para los británicos en ese hipotético desempate de dobles. Ya lo demostraron ante la pareja alemana, Kevin Krawietz y Tim Puetz, semifinalista en las ATP Finals, a la que doblegaron en dos sets (6-2, 7-6(8)). Por ello, y para evitar sufrimiento, España debe hacerse fuerte en los duelos de individuales, donde el nivel de sus 'espadas' Alcaraz y Jódar, es superior al de sus rivales.