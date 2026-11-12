Alcaraz evita a Jódar y se medirá a Medvedev, Cobolli y Tiafoe en las Finales de la ATP

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha quedado encuadrado este jueves en el Grupo Ivan Lendl en las Finales de la ATP, que se disputan en el Inalpi Arena de Turín entre 15 y el 22 de noviembre, junto al ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe, mientras que Rafa Jódar jugará ante Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils en el Grupo John McEnroe.

Carlos Alcaraz ya conoce a sus rivales en las ATP Finals 2026. El murciano buscará levantar uno de los grandes títulos que le faltan en su su palmarés en Turín. Para ello tendrá que superar en la fase de grupos a Medvedev, Cobolli y Tiafoe, con los que ha quedado encuadrado en el Grupo Ivan Lendl. Además, ya conoce que su debut será frente al estadounidense, al que no se mide desde el año 2024.

Tampoco tiene muchos precedentes ante Flavio Cobolli, ante el que ha jugado en una única ocasión en el circuito ATP, un duelo en la primera ronda de Roland Garros 2023 que cayó del lado del español por un contundente 3-0. Mucho más reciente está la última vez que Medvedev y Alcaraz se vieron las caras, con victoria para el español en las semifinales de Viena hace unas semanas. Además, el único partido entre ambos en las Finales también cayó del lado español (6-4, 6-4) en 2023.

Por su parte, el otro español presente en el torneo, Rafa Jódar, formará parte del Grupo John McEnroe junto al número uno del mundo y dos veces 'maestro' Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils. El madrileño debutará ante Zverev, ante el que cayó en los cuartos de final de Roland Garros. Mejores recuerdos tiene ante Fils, al que ha ganado en sus últimos dos partidos, mientras que ante Shelton será la primera vez que se mida.

Un sorteo que permitiría una hipotética final entre dos españoles, algo que solo ha ocurrido una vez en la historia, en la edición de 1998 en la que Álex Corretja derrotó en la final a Carlos Moyá en Hannover (Alemania). Más reciente está la última vez que dos representantes del tenis español alcanzaron las semifinales: David Ferrer y Rafa Nadal en 2007.