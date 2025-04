Alcaraz: "Lo que hizo Nadal en tierra es imposible de repetir"

"No voy a pensar en lo que la gente habla sobre las expectativas"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz explicó la lucha interna vivida en las últimas semanas por la falta de resultados y las "expectativas" de la gente, y celebró haber aprendido que tiene que "disfrutar en la pista" y la conquista del torneo de Montecarlo, sin querer tampoco comparaciones con Rafa Nadal.

"Mucha gente tiene expectativas muy altas sobre mí, que tenga una muy buena gira sobre tierra batida. Probablemente quiere que gane casi todos los torneos, así que va a ser difícil lidiar con ello, supongo. Pero una cosa que he aprendido el último mes es que tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en mí, en mi gente, mi equipo, mi familia, mis amigos", dijo después de su título en el Principado.

El de El Palmar inició la gira sobre tierra con el título en el tercer Masters 1000, su segundo trofeo en 2025 tras el ganado en Róterdam. "Hablando de las cosas que he aprendido en los últimos meses es no pensar en nada más que en disfrutar en la pista. No tengo que pensar sobre nada más que disfrutar. Así que no pienso en el ranking. Salir a la pista, jugar buen tenis y ya está", afirmó.

Alcaraz explicó la mentalidad renovada que llevará en una gira de tierra que terminará en Roland Garros. "En los próximos meses en tierra en esta gira de tierra batida, intentaré mantener la misma forma como he encarado este torneo y no pensar en lo que la gente habla sobre las expectativas. Escucharé a mi gente cercana y a mi equipo lo que tenga que decirme, y eso es todo lo que me importa. Intentaré afrontar así la gira en tierra batida", apuntó.

Además, Alcaraz fue preguntado por unir su nombre al de su entrenador Juan Carlos Ferrero y al de Rafa Nadal como españoles campeones en Montecarlo. "Deseo ganar más de una vez. Creo que once es imposible, sinceramente. He hablado con mi equipo alguna vez sobre lo que Rafa hizo en tierra. Es una de las cosas más difíciles de hacer en este deporte o una de las cosas más grandes que ha hecho, no en el tenis sino en el deporte, ganar once veces o catorce veces un mismo torneo como este o Roland Garros. Son récords imposibles de repetir", zanjó.