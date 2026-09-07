Alcaraz quiere subir la apuesta ante el gran sueño americano

El jugador español Carlos Alcaraz. - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este martes en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, al estadounidense Ben Shleton, un partido en el que el murciano buscará confirmarse como el gran favorito para revalidar el título y, de paso, meterse en su quinta semifinal de Grand Slam consecutiva.

El US Open de Carlos Alcaraz está siendo, hasta el momento, esperanzador. El murciano, que llegaba al torneo inmerso en un mar de dudas tras su lesión en la muñeca en el Conde de Godó, ha ido disipando cada una de ellas. Pese a su falta de ritmo, ha ido ganando en confianza y recuperando su mejor tenis a medida que iba avanzando rondas, llegando a recordar el 'viejo' Alcaraz en octavos, donde pasó por encima de Tommy Paul.

Ahora, con sus cuartas semifinales en Nueva York en el horizonte, el grado de dificultad sube un peldaño más. Su rival por un puesto entre los cuatro mejores del torneo será la gran esperanza estadounidense para volver a tener un campeón local en el cuadro masculino, Ben Shelton. Y es que, desde Andy Roddick en 2003, la bandera estadounidense ha desaparecido de la nómina de campeones, en la que aparece en seis ocasiones la española --Rafa Nadal (4) y Carlos Alcaraz (2)--.

El nivel exhibido con su derecha ante Paul invita al optimismo ante Shelton, al que ha ganado en las tres ocasiones en las que ha jugado. Además, también mejoró la fiabilidad con su saque, un aspecto que será clave ante un sacador, que apunta a dar menos opciones al resto que sus rivales anteriores. Eso sí, deberá mejorar en su seguridad en los golpes, ya que ante Paul cometió hasta 33 errores no forzados.

Pero igual que el torneo de Carlos Alcaraz, que sólo se ha dejado un set de camino a cuartos de final, está siendo notable, Ben Shelton está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. El estadounidense viene de arrasar en octavos a Stefanos Tsitsipas, y también ha dejado en el camino a tenistas de gran nivel como Hubert Hurkacz o Denis Shapovalov. Un juego amparado en la confianza que le ha dado una gran gira americana en la que revalidó el título del Masters 1000 de Canadá.

Así, un aspecto clave para que Alcaraz desactive a Shelton será que sea capaz de detectar el saque de un jugador que sirvió por encima del 70% de primeros saques ante Tsitsipas, y a una velocidad media de casi 200km/h. Además, deberá llevar el duelo a intercambios largos, ya que cuando los puntos se alargan, la capacidad de hacer daño del estadounidense baja.