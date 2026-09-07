Alcaraz: "Sigo con las mismas expectativas"

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Tommy Paul en el US Open 2026 - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró "muy contento de ver en qué nivel" está tras clasificarse este domingo para los cuartos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, aunque mantiene "las mismas expectativas" y "la misma mentalidad que es un regalo" cada vez que puede saltar a la pista.

"Estoy muy contento de ver en qué nivel estoy ahora mismo, ganarle a Tommy Paul y siempre es una gran retroalimentación para ver dónde estás. Estoy muy contento con todo lo que hice hoy, creo que resté bastante bien y lo que tenía que hacer era usar las cosas correctas en cada momento", señaló Alcaraz en rueda de prensa tras el partido.

El murciano no duda de que la nota en este regreso tras casi cinco meses "está siendo alta o notable". "Yo creo que me estoy dando un notable de momento, tanto al torneo como al día de hoy, con muchas cosas que puedo mejorar y con que me quiero sentir más cómodo cuando llegue el momento, pero en general me siento muy contento con lo que ha pasado", advirtió.

"Al principio del torneo no venía con ninguna expectativa, sino simplemente venir a ver cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo reaccionaba sobre todo la muñeca, y sobre todo el de disfrutar de volver a la competición después de cuatro partidos muy buenos ahora me siento capaz de ganar el torneo, sigo con las mismas expectativas y con la misma mentalidad de saber que cada vez que salto a pista es un regalo", agregó al respecto.

El ganador de siete 'Grand Slams' se sintió "muy bien" ante Paul. "Obviamente ha parecido más fácil de lo que ha sido en pista, pero hubo muchas sensaciones con la que he tenido que lidiar como muchas bolas de 'break' que en algunos juegos no he aprovechado, con algunos errores, con tener que levantar bolas de 'break' en más de un momento", subrayó.

"Son situaciones que, aunque demos la sensación de que estamos calmados y que lo hayamos hecho bien, a veces son difíciles de gestionar. Ha sido un partido complicado para mí y me siento muy contento de haber ganado y de haberlo podido sacar adelante", remarcó el tenista español.

Alcaraz desconocía todavía cual podría ser su rival, que será finalmente el estadounidense Ben Shelton, del que dijo que "es un jugador muy potente", y no le quiso dar importancia a la estadística que dice que ningún tenista local le ha ganado en este 'grande. "Son estadísticas que alegran un poco cuando las conoces, pero no quiere decir nada. Yo siempre digo que siempre hay una primera vez para todo, así que vamos a intentar que no pase", indicó.

"Creo que es una gran oportunidad el jugar contra tenistas americanos y es un gran reto hacerlo en su casa. Para mí sigue siendo un regalo poder volver a competir una vez más y poder volver a saltar a pista en unos cuartos de final aquí en el US Open, lo cual vamos a intentar disfrutar y dar lo mejor", sentenció.

Finalmente, preguntado de nuevo por economizar más el calendario, el de El Palmar recordó que "el tenis puede ser muy impredecible porque nunca sabes cuántos partidos vas a ganar, si los torneos durarán uno o siete". "Dependerá de cómo me sienta física y mentalmente, si necesito descansos largos al principio, a mitad o al final del año", puntualizó, remarcando que su deseo es que su carrera "durara mucho tiempo".