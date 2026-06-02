Ana Ivanovic será la madrina de la décima promoción de estudiantes del Rafa Nadal School

Archivo - La extenista serbia Ana Ivanovic. - FEDCUP - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy celebrará el próximo martes 9 de junio la ceremonia de graduación de la décima promoción de estudiantes del Rafa Nadal School, con un total de 47 alumnos pondrán fin a su etapa académica en un acto muy especial que contará con la presencia de Rafa Nadal y de la extenista serbia Ana Ivanovic, madrina de esta promoción.

Ivanovic, campeona de Roland Garros en 2008, ex número 1 del mundo y ganadora de 15 títulos del circuito WTA, se sumará a una lista de grandes referentes del deporte que han acompañado a los estudiantes de la Academia en una de las jornadas más importantes de su trayectoria académica.

En ediciones anteriores, figuras como Toni Kroos, Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell, Ricky Rubio, Iga Swiatek y Carlos Moyá ejercieron como padrinos y madrinas de promoción. En 2020, Roger Federer y Maria Sharapova participaron de forma telemática en la ceremonia.

Los 47 graduados culminan así una etapa formativa desarrollada en la Rafa Nadal School, un colegio internacional angloamericano ubicado dentro de la Rafa Nadal Academy que ofrece educación a alumnos de entre 3 y 18 años.

Aunque el proyecto nació con el objetivo de permitir a los jugadores de la Academia compatibilizar su desarrollo deportivo con la formación académica, Rafa Nadal quiso desde el primer momento abrir sus puertas a todos los jóvenes de Mallorca, independientemente de que practicaran tenis o no.

La Rafa Nadal School dispone de unas modernas instalaciones académicas, deportivas y tecnológicas diseñadas para ofrecer un entorno de aprendizaje de máxima calidad. Su modelo educativo combina la excelencia académica con el desarrollo personal, fomentando valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.