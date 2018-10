Anabel Medina: "El objetivo del Open Ciudad de Valencia es ser un WTA 125K, pero hay que ir con los pies en el suelo"

Publicado 27/09/2018 16:17:04 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del BBVA Open Ciudad de Valencia y capitana de la Copa Federación, Anabel Medina, afirmó que se han marcado el objetivo de organizar en el futuro más cercano posible un torneo "125.000 de categoría WTA", aunque sabe que "hay que trabajar mucho" y tener "los pies en el suelo".

"Es difícil sacar un torneo así en cualquier parte, no solo en España, porque hay que trabajar mucho, también por temas de presupuesto. Ya lo he dicho algunas veces, nos hemos marcado el objetivo de organizar un 125.000K de categoría WTA", confesó Medina en una entrevista a Europa Press en la semana en la que se disputa el BBVA Open Ciudad de Valencia, que será retransmitido por Eurosport 2 en directo y exclusiva este viernes (dos partidos de cuartos), el sábado (las semifinales) y el domingo (final).

Sin embargo, la de Torrent también tiene claro que para esta ambición "no hay que correr". "Siempre hay que ir con los pies en el suelo. Siempre desde la base, como hemos hecho en este equipo desde que empezamos hace tres años", advirtió sobre un evento que ya ha elvado su categoría ITF al repartir 60.000 dólares en premios este 2018.

Uno de los principios primordiales que quiere seguir el torneo es "fomentar que jugadoras jóvenes lleguen lejos". Para la ahora directora del evento valenciano "es importante que empiecen a jugar en casa, delante de sus familias y que encima lo hagan por un coste mucho menor".

Esta tercera edición del BBVA Open Ciudad de Valencia tendrá la novedad de que todo el equipo arbitral estará formado por mujeres. "Tampoco es una reivindicación, solo que vimos que el número de árbitros mujeres es muy 'bajito'. Entonces buscamos darle más visibilidad a las mujeres que se dedican a esto", indicó.

"Porque todo funciona por ídolos y ejemplos, y si ven que hay mujeres que se dedican a ello, será más fácil para generaciones futuras", agregó la campeona de Roland Garros de dobles en dos ocasiones.

"GARBIÑE YA HA DEMOSTRADO TENER UN GRAN POTENCIAL"

En octubre se cumplirá un año desde que Anabel Medina fue elegida para capitanear al equipo español en la Copa Federación y su principal objetivo es ascender al Grupo Mundial en 2019. "Claro que lo veo posible, tenemos jugadoras muy buenas, con mucho potencial, que nos pueden llevar de nuevo al Grupo Mundial", subrayó.

Para lograr esa meta será importantísimo contar con una Garbiñe Muguruza en forma, aunque esta no está disfrutando de su mejor año como profesional. "Ha tenido lesiones que siempre son duras para jugadoras de este nivel, pero Garbiñe ya ha demostrado tener un gran potencial, a sus 24 años ha ganado dos 'Grand Slam' y ha estado en el numero uno mundial", destacó la valenciana de la hispano-venezolana.

Una de las tenistas que está llamada a tener en el futuro un papel relevante en el equipo de la Copa Federación podría ser Georgina García, presente en el torneo valenciano Y con la que Anabel Medina está "muy contenta" porque siempre la ve "muy comprometida".

"Estuve nerviosa los días previos, en los entrenamientos previos al partido, luego en el partido lo disfruté. Es cierto que te emocionas y, sobre todo, triste porque sabes que es tu último partido, aunque no fue un momento de los más duros porque yo ya había tomado la decisión hace tiempo. Y por eso no me costó, ya estaba mentalizada desde hacía tiempo", comentó recordando su último partido como profesional hace prácticamente un mes en el US Open, en el cuadro de dobles junto a Arantxa Parra.

Al contrario que muchos tenistas que luego han sido entrenadores, Anabel Medina lo pasaba peor como jugadora que desde el banco. "Siempre he dicho que sufro más jugando, porque todo el mundo está pendiente de ti, de lo que haces en la pista. Además, ahora como entrenadora debo estar más serena en el banco, para transmitir esa tranquilidad a las jugadoras", confesó.

"Sin duda, me quedo con la medalla conseguida en Pekín (plata junto a 'Vivi' Ruano). Fue el momento más emocionante y, cuando echo la vista atrás, me quedo con ese momento", afirmó la torrentina sobre su recuerdo más bonito de su carrera.