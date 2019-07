Andy Murray: "Estoy más cerca de lo que pensaba de volver a jugar en individuales"

Publicado 30/07/2019 13:03:19 CET

WASHINGTON, 30 Jul. (Reuters/EP) -

El tenista escocés Andy Murray reconoció que está "más cerca" de lo que podría imaginar de volver a jugar en individuales tras haber tenido que pasar por el quirófano para operarse la cadera y anunciar a principios de año su deseo de retirarse.

El de Dunblane, de 32 años, no juega un partido de esta modalidad desde su derrota en la primera ronda del pasado Abierto de Australia ante el español Roberto Bautista. Antes de ese partido, había asegurado que tenía planteado retirarse tras Wimbledon por sus dolores en la cadera, pero su operación parece que ha ido mejor de lo pensado.

El exnúmero uno del mundo ya volvió a jugar el pasado mes de junio en Queen's (Londres) en dobles junto a Feliciano López, adjudicándose además el título, y repitió en el 'Grand Slam' de hierba con el francés Pierre-Hugues Herbert y en la modalidad de mixtos con la estadounidense Serena Williams.

"Estoy más cerca de lo que pensaba", respondió Murray sobre la posibilidad de jugar de nuevo individuales en el torneo de Washington, donde jugará el cuadro dobles junto a su hermano Jamie.

El británico apuntó que "el mejor escenario posible" para este retorno "probablemente sería en Cincinnati". "Y si no pudiese jugar allí, entonces probablemente esperaría hasta después de Nueva York porque no querría que mi primer torneo fuese al mejor de cinco sets", añadió sobre sus opciones de estar en el próximo US Open.

Murray confirmó que ha estado entrenando individuales en Washington y que repetirá pareja con Feliciano López en el cuadro de dobles del torneo de Toronto (Canadá) de la semana que viene.

"En términos de movilidad, sensaciones y de cómo me levanto al día siguiente, me estoy sintiendo bien. Estoy bastante cerca, pero hay cosas que necesitaría que fuesen mejor. Podría jugar individuales, pero para llegar al nivel en el que querría estar, tendría que volver al gimnasio y mejorar mi cardio", sentenció.