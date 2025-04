Arantxa Sánchez Vicario y Anabel Medina se incorporan a la Junta Directiva de la RFET

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La extenistas Arantxa Sánchez Vicario y Anabel Medina se han ircorporado como vicepresidentas a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis (RFET), como parte del nuevo equipo del presidente Miguel Díaz Román para la legislatura 2024-28, ha anunciado este viernes el organismo federativo.

Sánchez Vicario, exnúmero uno del mundo y ganadora de cuatro 'Gran Slam', será vicepresidenta de la RFET y Embajadora del Tenis Español. En su palmarés, además, cuenta con dos medallas olímpicas y cinco títulos de la Billie Jean King Cup, bajo la denominación de Copa Federación.

"Conocí la reelección de Miguel Díaz y me alegró porque sólo quien ha hecho muy bien su trabajo es reelegido tres veces consecutivas y sin necesidad de convocar la Asamblea General", declaró Sánchez Vicario. "Muy pocos días después, me llegó su propuesta y eso me llenó de una enorme satisfacción y al mismo tiempo también de una gran responsabilidad. Pero era irrechazable. Espero cumplir con el desempeño del cargo porque, es la mejor forma de mostrar mi agradecimiento a Miguel Díaz", apuntó.

Por su parte, Medina, medallista olímpica y ganadora también de 'grandes' en la modalidad de dobles, será vicepresidenta y responsable del área femenina de la RFET. En los últimos siete años ha sido capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup.

"Me hizo mucha ilusión la llamada de Miguel para incorporarme a la junta directiva como vicepresidenta del tenis femenino. Mi relación con la federación ha sido muy cercana desde que inicié mi labor como capitana, y seguir vinculada a ella y trabajar en el crecimiento del tenis femenino me hace mucha ilusión", indicó Medina.