Babolat, patrocinador oficial del nuevo torneo ATP 250 de Lyon-Décines. - BABOLAT

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma francesa Babolat se ha incorporado como patrocinador oficial del nuevo torneo ATP 250 de Lyon-Décines, que se disputará del 18 al 25 de octubre en el pabellón LDLC Arena y en el que la marca proveerá de raquetas, cordajes, bolsas y accesorios, y vestirá y calzará al equipo de recogepelotas y al personal de la organización.

Asimismo, la empresa asumirá la función de encordador oficial del torneo. El Country Manager de Babolat Francia, Olivier Plançon, ha destacado el orgullo de formar parte de esta primera edición en una ciudad que constituye su identidad desde hace más de 150 años.

En este sentido, ha señalado que la alianza responde a los lazos históricos que mantienen con el exjugador Jo-Wilfried Tsonga y a la colaboración estrecha con 'All in Group', coorganizador de la prueba. La empresa gala ha recordado su implicación con la evolución de tecnologías para los deportes de raqueta, apoyando tanto la práctica amateur como el ámbito profesional.

Con la llegada de la cita a la región de Auvernia-Ródano-Alpes, la firma busca contribuir al crecimiento de la competición y reforzar la posición de Lyon dentro del calendario internacional.