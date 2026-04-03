Badosa cae en octavos de Charleston y Bouzas y Maristany se despiden de Bogotá

Paula Badosa en Charleston - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se ha despedido del torneo de Charleston (Estados Unidos), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, al caer ante la rusa Anna Kalinskaya (6-4, 6-2), mientras que Jéssica Bouzas y Guiomar Maristany también dijeron adiós al torneo de Bogotá, de categoría WTA 250 y también disputado sobre arcilla, tras perder sus respectivos partidos ante la estadounidense Varvara Lepchenko (6-0, 2-6, 7-5) y la colombiana Emiliana Arango (7-5, 6-2).

La catalana, actual número 113 del mundo, cedió su primer saque del encuentro, aunque luego reaccionó con un 'contrabreak'. Una nueva pérdida de servicio en el penúltimo juego la condenó en la manga.

Ya en el segundo set, el 4-0 de salida de la tenista rusa puso todo cuesta arriba para la española, que perdió en una hora y 16 minutos y que no podrá regresar el próximo lunes al 'Top 100' del ranking WTA.

En la misma ronda, pero en Bogotá, acabó su aventura Jéssica Bouzas, superada por la estadounidense Varvara Lepchenko. La gallega, número 48 del mundo, encajó un 'rosco' en el parcial inaugural, aunque respondió en el segundo al firmar tres quiebres. Sin embargo, en el último set, después de que ambas contendientes se intercambiasen una rotura, la norteamericana quebró el servicio de la de Vilagarcía de Arousa en el juego final.

Por otro lado, después de conseguir su primera victoria en un cuadro principal de la WTA, Guiomar Maristany también dijo adiós al certamen sudamericano tras caer (7-5, 6-2) ante Emiliana Arango en su segundo partido en la tierra colombiana, motivada la tenista local después de llevarse una igualada primera manga.