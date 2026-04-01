Badosa da un paso importante en Charleston

Paula Badosa, WTA 500 Charleston - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se metió en tercera ronda del torneo WTA 500 de Charleston (Estados Unidos), tras superar (6-3, 6-4) este miércoles a la griega María Sákkari, un triunfo importante de cara a recuperar sensaciones y buenos resultados.

La catalana, invitada por la organización, se mostró dispuesta a aprovechar su paso por Carolina del Sur, una cita donde ha logrado buenos resultados durante su carrera. Badosa, en busca de recuperar la versión en medio de su lucha mental y física con las lesiones y volver de momento al 'Top 100' del mundo, superó a una de sus antiguas rivales por ser la mejor del mundo.

Tras un buen estreno contra la local Kayla Day, Badosa firmó su segunda victoria en el torneo con igual autoridad, más fuerte mentalmente que una Sákkari con pocas buenas noticias esta temporada. La griega empezó rompiendo en el tercer juego, pero la reacción inmediata de la española sacó lo peor de su rival.

La exnúmero dos del mundo tomó el control y fue más agresiva en el segundo set, rondando el 'break' que logró pronto. Sin embargo, Badosa tuvo que enfrentarse a las dudas cuando perdió su renta con un 'break' de la griega en el sexto juego, que espantó en el siguiente juego. La catalana recuperó el servicio y selló su mejor victoria de la temporada para meterse en octavos de final.

Badosa tumbó a una Sákkari que le había ganado los dos últimos enfrentamientos, cuando hace tres y cuatro años ambas peleaban por el 'Top 3' del mundo. La única española en liza en la tierra batida verde de Charleston se medirá con la número 22 del mundo, la rusa Anna Kalinskaya, en cuartos de final, ronda que ya ha alcanzado tres veces en la cita de Carolina del Sur.