Badosa y Muguruza se clasifican para las Finales WTA y se caen de la Billie Jean King Cup

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa, flamante campeona del torneo de Indian Wells, disputará las Finales de la WTA de Guadalajara (México), que reunirán a las ocho mejores jugadoras del mundo de 2021 del 10 al 17 de noviembre, y se une a Garbiñe Muguruza como representante española en la cita, aunque eso provocará que ambas causen baja para la Billie Jean King Cup de la semana que viene en Praga.

Según informó este lunes la Real Federación Española de Tenis (RFET), Rebeka Masárová y Aliona Bolsova han sido citadas por la capitana del equipo español, Anabel Medina, para sustituir a la hispano-venezolana y a la catalana, las teóricas dos jugadoras principales, y a las que la cercanía del 'torneo de maestras' les impedirá estar finalmente en el O2 de Praga.

"La cercanía en el calendario de las finales de la BJKC (1-6 noviembre) y de las Finales de la WTA (10-17) ha complicado la participación de Garbiñe Muguruza y de Paula Badosa", lamentó la RFET, que recordó que ambas competiciones son "de máximo nivel" y que se celebran "en fechas muy próximas y con una distancia entre ambas sedes de más 11.000 kilómetros, lo que ha complicado la participación con España de las dos jugadoras".

Además, tanto Anabel Medina como el presidente de la RFET, Miguel Díaz, "han contactado con la Federación Internacional de Tenis (ITF) al más alto nivel para intentar" que Muguruza y Badosa "pudieran disputar al menos las dos primeras eliminatorias en Praga". "Finalmente, las estrictas normas de la ITF al respecto han imposibilitado contar con ellas", sentenció el organismo.

"Han sido meses de mucha presión y viajes, de no haber estado en casa desde julio cuando salí para ir a disputar los Juegos, con mucha exigencia física y mental, y desgraciadamente tengo que parar, recuperar el tobillo ya que llevo semanas arrastrando molestias, y recuperarme mentalmente", indicó Muguruza en su perfil oficial de 'Twitter'.

La de Caracas siente "mucho" su ausencia en Praga, pero dejó claro que no llega "a estar en condiciones para jugar la BJK Cup" y tampoco da por segura su presencia en México. "Siempre es especial jugar en equipo y representar a mi país, pero mi cuerpo y mi mente no me dan para hacer ese viaje. Espero recuperarme para viajar a las Finales de la WTA", comentó.

"Desde aquí mando todo mi cariño al equipo y les deseo la mejor de las suertes, sé que lo vais a hacer muy bien. Y a todos los que continuamente me apoyáis, un abrazo muy grande", sentenció la doble campeona de 'Grand Slam'.

Por su parte, Badosa también se mostró dolido de "tomar la decisión por el calendario". "Tengo toda la ilusión para estar en el futuro en el equipo y vivir grandes momentos junto a todos. Esta vez tendré que animar desde la distancia. ¡Mucha suerte, chicas!", escribió en 'Twitter'.

De este modo, España acudirá a la novedosa fase final de la antigua Copa Federación, donde debe medirse en el 'round robin' a los Estados Unidos y a Eslovaquia, con Sara Sorribes, Nuria Párrizas, Carla Suárez, Rebeka Masárová, que se estrenará en la competición, y Aliona Bolsova.

DOS ESPAÑOLAS POR PRIMERA VEZ EN 21 AÑOS EN LA CITA DE 'MAESTRAS'

Tras conocerse durante el fin de semana que Garbiñe Muguruza se clasificaba para las Finales de la WTA tras la baja de la australiana y número uno del mundo Ashleigh Barty, este lunes la agraciada fue Paula Badosa, reciente campeona del Masters 1.000 de Indian Wells.

La baja de la tunecina Ons Jabeur, una de sus principales rivales por los últimos billetes a la cita mexicana, del torneo de Courmayeur (Italia), permitió a la catalana conseguir su plaza en el gran torneo de la temporada en el circuito femenino.

"Estoy supercontenta de haberme clasificado para las Finales WTA, significa mucho para mí. También significa que este año estoy entre las ocho mejores del mundo, y eso al final es un sueño hecho realidad; siempre he querido estar entre las mejores del mundo y ahora está siendo posible. Es una recompensa a todo el trabajo duro", señaló el declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

De esta manera, Badosa, decimotercera del mundo y octava con 3.112 puntos en el ranking de las mejores del año -aunque séptima tras la renuncia de Barty-, se garantiza una de las dos plazas que todavía estaban en juego; Jabeur (3.020) y la estonia Anett Kontaveit (2.882), ganadora en Moscú, se disputarán la otra.

Durante esta temporada, la mejor de su vida, la ganadora de Indian Wells ha pasado del número 70 al número 13 del ranking WTA, con un balance de 41 victorias en 56 partidos disputados. Su clasificación junto a Muguruza permite que el tenis español femenino tenga dos jugadoras en la cita por primera vez desde el año 2000, cuando lo lograron Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez.

Además, también jugarán las Finales de la WTA la bielorrusa Aryna Sabalenka, las checas Karolina Pliskova y Barbora Krejcikova, la griega María Sakkari y la polaca Iga Swiatek.