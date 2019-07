Bautista: "El año pasado me supo muy mal ver el torneo por la tele"

Publicado 08/07/2019 22:26:03 CET

05 July 2019, England, London: Spanish tennis player Roberto Bautista Agut in action against Russia's Karen Khachanov during their men's singles round of 32 match on day five of the 2019 Wimbledon Grand Slam tennis tournament at the All England Lawn Tenni Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha asegurado que se siente "muy bien" en esta edición de Wimbledon, donde sigue sin perder ni un solo set y donde ha alcanzado los cuartos de final tras vencer este lunes al francés Benoit Paire (6-3, 7-5, 6-2), y espera poder resarcirse de la decepción del año pasado, cuando una lesión le obligó a ver el torneo "por la tele".

"Venía con ganas, con ritmo. El año pasado me supo muy mal ver el torneo por la tele, desde el sofá, y este año tenía muchas ganas de disfrutar del torneo, que me gusta mucho", declaró en rueda de prensa. "Espero seguir igual, tener los mismos hábitos, seguir concentrado para ver si puedo ganar la siguiente ronda", añadió.

En este sentido, el castellonense reconoce que se siente "muy bien". "Me siento muy bien. El año pasado también me encontraba muy bien jugando en hierba y por desgracia estuve lesionado y no pude venir. Estoy contento; la primera semana del torneo ha sido muy completa, he jugado a un gran nivel de tenis. Hoy tenía a un rival muy impredecible, muy incómodo, que se basa mucho en el saque y en jugar muy rápido. He estado concentrado, he jugado un partido sólido y me lo he llevado en tres sets", subrayó.

Además, explicó que la preparación para el torneo londinense "ha sido buena". "Creo que jugué un gran torneo en Halle, tuve contra las cuerdas a Federer en cuartos de final y anteriormente había hecho dos partidos muy buenos", indicó. "El calor este año ha puesto la hierba un pelín más lenta de lo habitual y eso a mí me beneficia. Se juega bien, es una pista con buenos botes, en la que se puede pelotear, en la que se disfruta mucho jugando", analizó.

Por otra parte, Bautista reconoció que le está ayudando el hecho de haber alcanzado los cuartos de final en el Abierto de Australia. "Claro que sirve, la experiencia mejora. Haber jugado muy bien en Australia me ha hecho encarar Wimbledon con confianza, con la seguridad de que si hago las cosas bien puedo alcanzar buenas rondas", señaló. "La diferencia de años anteriores a este es que sigo trabajando muy duro en casa, queriendo ser mejor y más completo. No querer dejar de ser buen jugador es lo que me hace estar aquí ahora", dijo sobre su progresión.

En otro orden de cosas, analizó el juego del francés Benoit Paire. "Es un jugador que juega un poco a arreones, tiene momentos brillantes y momentos en los que encadena muchos fallos. Cuando las cosas no le ruedan bien juega muy rápido y cuando no le ruedan bien, también. Hay que mantener el marcador igualado, y ahí es cuando jugar rápido se convierte en una situación muy difícil; ganar los puntos en situación de tensión es muy complicado", relató.

Por último, habló sobre su próximo rival, el argentino Guido Pella, que derrotó al canadiense Milos Raonic (3-6, 4-6, 6-3, 7-6(3), 8-6). "Con Pella espero un partido con mucho peloteo. Es un jugador que ha hecho una temporada muy buena hasta la fecha. Es zurdo, tiene muy buen revés", concluyó.