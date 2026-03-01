Bezzecchi arrasa, Acosta es líder y Marc Márquez pincha en Tailandia

Pedro Acosta - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Pedro Acosta (KTM), primer líder del curso, y Raúl Fernández (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) no pudo puntuar tras sufrir un pinchazo a cuatro cinco para el final, cuando marchaba cuarto.

Bezzecchi, 'poleman' del sábado pero que no logró acabar la carrera al esprint en el Circuito de Chang, en Buriram, por una caída, pudo esta vez dominar con mano firme y sin oposición para firmar el primer triunfo en domingo del curso. Mientras, Acosta, que partía sexto y que el sábado se alzó con la victoria, consiguió escalar hasta el segundo lugar, adelantando a Fernández, que cerró el podio, a falta de cuatro giros.

La cruz de la jornada la vivió el vigente campeón del mundo. Tras salir segundo y ser superado por algunos de sus rivales, rodaba cuarto en busca del tercer cajón cuando un pinchazo en el neumático trasero a solo cinco vueltas de la bandera a cuadros acabó con todas sus esperanzas. Poco después, Alex Márquez (Ducati) se caía y dejaba a los dos hermanos fuera de carrera, a la vez que Joan Mir (Honda) también se veía obligado a abandonar por problemas en su moto.

Con estos resultados, el murciano se sitúa al frente de la clasificación de pilotos con 32 puntos, por los 25 de Bezzecchi, mientras que Raúl Fernández es tercero con 23. El campeón del mundo de 2024, Jorge Martín (Aprilia), cuarto este domingo, ocupa también la cuarta plaza de la general provisional con 18 unidades.