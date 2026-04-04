Bolsova sustituye a la lesionada Bucsa en la eliminatoria de BJKC ante Eslovenia

Archivo - Aliona Bolsova - IRINA R.H /AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista Aliona Bolsova sustituirá a la lesionada Cristina Bucsa en el equipo español de Billie Jean King Cup que disputará la eliminatoria ante Eslovenia, que se celebrará el viernes 10 y sábado 11 de abril y en la que las de Carla Suárez se jugarán el billete para las Finales de Shenzhen (China).

La selección viaja este domingo a la localidad de Portoroz para empezar a preparar la eliminatoria. A la expedición se ha incorporado la catalana Bolsova, de 28 años y que a finales de 2025 anunció que se retiraría como tenista profesional en mayo en el torneo de categoría WTA 125 de La Bisbal d'Empordà (Girona). Además de Bolsova, componen el equipo la debutante Kaitlin Quevedo, Leyre Romero, Guiomar Maristany y Sara Sorribes.

Bucsa, actual número uno del tenis español y reciente ganadora del WTA 500 de Mérida (México), se retiró hace quince días del torneo WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos) por una lesión en la cadera. A estas molestias se ha sumado una rotura parcial del ligamento acromio-clavicular superior en el hombro.

La eliminatoria que decidirá una plaza en las Finales de Shenzhen (China) del próximo mes de septiembre se jugará el viernes 10 de abril (13.00 horas) y el sábado 11 (11.00 horas) en el Tenis Center Portoroz sobre tierra batida, y los partidos podrán verse en abierto en Teledeporte.