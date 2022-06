Bouchard se borra de Wimbledon por la falta de puntos

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La canadiense Eugenie Bouchard, subcampeona de Wimbledon en 2014, ha anunciado que no participará este año en el 'Grand Slam' británico por la decisión de la WTA de que no se otorguen puntos debido a la prohibición de participar para los tenistas rusos y bielorrusos.

"He decidido no participar en Wimbledon debido a la decisión de la WTA de no otorgar puntos este año", confirmó la deportista de 28 años este sábado en sus redes sociales.

El 'grande' londinense no recompensará con puntos a sus participantes después de que la organización del torneo decidiese excluir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia por el apoyo de sus países a la guerra de Ucrania.

"Debido a mi operación de hombro, tengo un número limitado de participaciones. Por mucho que me encante Wimbledon, y saltármelo me entristece, participar en un torneo sin puntos de clasificación no tiene sentido. Debo elegir de manera inteligente y participar en torneos que me ayuden a volver a donde quiero estar. Sí estaré en el US Open y el Abierto de Australia", subrayó.