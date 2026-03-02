Bucsa gana en Mérida su primer título individual

Archivo - Cristina Bucsa, torneo de Hong Kong - Europa Press/Contacto/Kobe Li - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa conquistó este domingo el torneo WTA 500 de Mérida (México) al superar en la final (6-1, 4-6, 6-4) a la polaca Magdalena Frech, el primer título individual de su carrera para dar además un gran salto en el ranking mundial.

Después de vencer en semifinales a la italiana Jasmine Paolini, su primera victoria sobre una 'Top 10' después de diez derrotas, Bucsa completó su asalto a la cita mexicana en un tenso pero serio encuentro definitivo. La cántabra, que había perdido el pasado noviembre la final del WTA 250 de Hong Kong, se llevó con autoridad la primera manga, pero encajó el primer set en contra del torneo con la reacción de Frech en el segundo.

En el tercer parcial, de nuevo Bucsa fue al ataque y logró el 'break' en el cuarto juego. La polaca, que había eliminado a la otra española en México, Jéssica Bouzas, en segunda ronda, se aferró a la pista dura norteamericana y rompió a la española cuando acariciaba la victoria. Sin embargo, Bucsa se desquitó ganando al resto.

La española, ganadora de siete títulos en categoría de dobles más la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, alzó su primer trofeo en individual y saltará de la posición 63 a la 31 del ranking mundial este lunes. Además, Bucsa buscará sin descanso el título de dobles en Mérida junto a la china Xinyu Jiang en la final contra la británica Maia Lumsden y la neerlandesa Isabelle Haverlag

Por otro lado, la estadounidense Peyton Stearns se impuso (7-6(8), 7-5) a su compatriota Taylor Townsend también este domingo en la final del WTA 250 de Austin (Texas), sobre pista dura. Stearns levantó en casa el segundo título de su carrera, tras el de Rabat (Marruecos), sobre tierra, en 2024.

Además, en el circuito de la ATP, el italiano Luciano Darderi derrotó (7-6(6), 7-5) al alemán Yannick Hanfmann para alzar el título de categoría 250 en Santiago de Chile. El italiano se desquitó de la final perdida hace dos semanas en Buenos Aires y sumó el quinto título de su palmarés, todos en tierra batida.