Carla Suárez: "Intento que la base de la relación con las jugadoras sea la honestidad, el diálogo y la confianza"

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capitana española de la Billie Jean King Cup, Carla Suárez, no oculta que vivió "una experiencia muy gratificante" en 2025 en su primer año con este cargo, donde tiene claro que "la base" de su relación con las jugadoras debe ser "la honestidad, el diálogo, la confianza y el hecho de hacer familia", al tiempo que espera "una eliminatoria muy reñida" contra Eslovenia por repetir presencia en las Finales de la competición.

"La verdad que el primer año fue muy bien, fue una experiencia muy gratificante. Por suerte pudimos clasificarnos para las Finales con un formato donde era todo muy complicado, y ahora es un segundo año donde también han vuelto a cambiar el formato. Jugamos fuera, con la dificultad que eso conlleva, pero con lo que tengamos iremos a por todas", aseguró Carla Suárez a Europa Press tras el anuncio del acuerdo entre la RFET y Generali.

La canaria sabe que "seguramente hay algunas cosas que se podrán mejorar" en este segundo año. "Yo no estaba acostumbrada a tener que gestionar a cinco jugadoras con sus equipos y los entrenamientos. Quizás eso, el poder estar al cien por cien con todas las jugadoras y en todo momento", admitió.

"En China (sede de las Finales) me costó porque había varias pistas y se entrenaba a la vez, pero siempre intento ser muy clara con las jugadoras y que la base de nuestra relación sea la honestidad, el diálogo, la confianza y el hecho de hacer familia también con el equipo", añadió al respecto.

El primer paso será el próximo fin de semana (10-11 de abril) a domicilio ante Eslovenia, donde espera "una eliminatoria muy reñida". "Además, cambia el formato y el segundo día empezamos con el doble y eso, quieras o no, pues cambia un poco la estrategia. Ellas han elegido tierra batida al aire libre y a nosotras creo que nos viene bien, pero si han elegido eso es porque también ellas se sienten cómodas en ese sentido. Iremos a luchar, a pelear e intentar ganar", remarcó.

Suárez dejó claro que "hay que respetar a todos los rivales y no dar nada nunca por sentado". "Por eso creo que va a ser una eliminatoria muy reñida. En esta competición siempre se pueden dar cosas loca que se nos escapan del control que quizás a priori podríamos tener, así que intentaremos tener todo lo más controlado posible e intentar ayudar a las jugadoras, que al final son ellas las que compiten, las que rinden para que estén al cien por cien y no sientan esa presión extra", afirmó la capitana.

Esta no podrá contar con Paula Badosa, de nuevo lastrada por problemas físicos que le han impedido tener un inicio de año tranquilo En ese momento de la entrevista, la extenista veía a la catalana "con ganas de intentar cambiar esa dinámica e intentando recuperarse también física y mentalmente, cogiendo esa confianza que necesita". "Al final es un proceso que tiene que ir aprendiendo, que tiene que pasar por ahí si quiere volver a su mejor nivel", apuntó.

También ha tenido la baja de última hora de la actual número uno española, Cristina Bucsa, ganadora este año de su primer título WTA en Mérida (Colombia), "una alegría brutal" en ese momento para la grancanaria. "Hablé con ella y estaba muy contenta. Está disfrutando mucho el momento, el año pasado acabó jugando muy bien, con esos octavos en el US Open", reconoció Suárez que consideraba a la cántabra "importante de cara al equipo, no solo a nivel individual sino también porque te puede jugar el doble", algo que "como capitana te puede dar mucha tranquilidad".

Finalmente, la buena noticia para Carla Suárez es que puede volver a contar con una jugadora con mucha experiencia en al BJKC como Sara Sorribes, que ha vuelto a jugar tras un parón para cuidar su salud mental. "Me alegro que haya vuelto a coger esa ilusión por el tenis. Sara siempre le ha dado muchísimo a España, se entrega al cien por cien, se transforma cuando está en equipo y eso se agradece como capitana. Que esté de vuelta en el tenis es algo muy positivo", confesó.