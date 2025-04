Carlos Alcaraz: "He tenido un mejor nivel que en el primer partido"

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha declarado estar "muy contento" con la victoria de este jueves frente al serbio Laslo Djere (6-2 y 6-4) en la Segunda Ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó, ya que ha jugado a un "mejor nivel" que en el encuentro de Primera Ronda del pasado martes frente al estadounidense Ethan Quinn (6-2 y 7-6[6]).

"Muy contento. Creo que he tenido un mejor nivel que en el primer partido. Él en el primer set me ha regalado mucho. He podido jugar más tranquilo. El segundo ha sido más complicado pero muy contento de haberlo salvado y haber encontrado un buen nivel al final del partido", aseguró a los medios en rueda de prensa.

Antes de este encuentro de Segunda Ronda el tenista murciano pudo disfrutar de un día de descanso el pasado miércoles, que ha definido como "muy bueno y muy necesario". "Ayer me olvidé completamente del tenis. Quise descansar y desconectar. El no venir al club me ayudó también a recargar pilas y energía de cara al día de hoy e intentar estar un poco más fresco. El día fue muy bueno y muy necesario", reveló.

Preguntado sobre si prefiere los Masters 1.000 de una semana o de dos, el murciano ha afirmado que prefiere los de una semana, aunque sean "más exigentes" ya que son "mucho mejor" para el tenis. "Prefiero los Masters 1.000 de una semana. Es mucho mejor para el tenis. Porque desde primera ronda vemos partidos de muchísimo nivel. La gente puede disfrutar del torneo y vivirlo con ganas. Para nosotros se reducen los días fuera de casa y los días de una exigencia mental alta", manifestó.

CALIFICA DE "PENA" LA RETIRADA DE SARA SORRIBES

Sobre la retirada de Sara Sorribes, el tenista español le ha deseado que "encuentre las respuestas que necesite pronto" y ha dejado una reflexión sobre la exigencia del mundo del tenis y la necesidad de parar en ciertos momentos. "Es una pena ver a Sara decir estas palabras y que deje el tenis unos meses", reconoció.

"Le deseo que encuentre las respuestas que necesite pronto y que la veamos jugar y disfrutar pronto", declaró el murciano. "Hoy en día, lamentablemente nosotros le hacemos mucho caso a las redes sociales y le hacemos más caso a los comentarios negativos que a los positivos. El tenis es un deporte muy exigente semana tras semana y muchas veces no te das cuenta de que tienes que parar", añadió.

En este sentido, negó que él haya llegado "a ese punto" de tener que parar indefinidamente. "Esos cinco días de desconexión después de Miami me vinieron muy bien para ver lo que es realmente importante para mí y me ayudo mucho para empezar bien en Montecarlo y ahora aquí", finalizó.