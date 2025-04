Carlos Alcaraz: "No me quiero poner de favorito en la gira de tierra"

"Barcelona es un torneo especial y vengo con ganas de llegar lejos"

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado este lunes en Barcelona, antes de su debut el martes en el Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó, que no se quiere poner de "favorito" en la gira de tierra, cuyo punto álgido es Roland Garros, pero sí aprovechar la "confianza" ganada con el título de Montecarlo para ir mejorando y, sobre todo, poder "disfrutar" de su juego sea con victorias o incluso con derrotas.

"En Montecarlo he cogido mucha confianza, sinceramente no esperaba ganar sino ir cogiendo ritmo y horas en tierra. Ganar te da mucha confianza para lo que viene, pero de ahí a que me sienta favorito, creo que hay muchos jóvenes que pueden estar ahí y tener un batacazo. No me quiero poner de favorito en la gira de tierra", aseguró a los medios en rueda de prensa.

Alcaraz, a sus 21 años (cumple 22 en mayo), quiere darle importancia a "lo realmente importante" para él; "disfrutar". "Voy a darle importancia a lo que realmente es importante para mí; salir a disfrutar, gane o pierda. Más allá de ello no me quiero poner expectativas. No creo que esté en mi mejor nivel. He jugado mejores partidos este año que los de Montecarlo. Una cosa es ganar y la otra sentir que has jugado bien", valoró.

De ahí que quiera seguir cogiendo ritmo en este arranque, bueno para él, de la gira de tierra. "Considero que estoy teniendo un buen año, el último mes ha sido mejor y voy cogiendo ritmo en tierra, que nunca es fácil empezar. Estoy cogiendo el buen nivel y buen ritmo de nuevo. Y la verdad es que para mí es un privilegio poder volver a Barcelona, la que fue y siento que es mi casa", se sinceró.

El de El Palmar (Murcia), ganador en 2022 y 2023 en Barcelona, no pudo jugar la edición del año pasado --ganó el noruego Casper Ruud-- por lesión. "El año pasado fue una pena, una lástima, el año pasado estaba aquí diciendo otro tipo de palabras. Estoy muy contento de poder venir aquí con un título de Montecarlo, con confianza, y sintiéndome muy bien físicamente. Preparado para competir, para sentir el cariño de mi gente, de jugar aquí en Barcelona y España. Va a ser una sensación increíble", manifestó.

Eso sí, cree que hay "exigencias" hacia su persona que no siempre le favorecen. "Es verdad que ha habido resultados que se han quedado a poco para cierta gente, incluso para mí mismo. Llevo ya cuatro meses de año y he aprendido muchas cosas, como dar importancia a lo realmente importante. Lo que para algunos algunas derrotas saben a poco, para mí es un aprendizaje para seguir adelante. La gente piensa que es fácil y es gratis hablar, eso es lo que puedo decir", argumentó.

"Me gustaría ganar en 2 sets, pero no es fácil. En tierra he ido de menos a más, la final de Montecarlo fue un partido con más nervios de la cuenta pero he ido mejorando en cada partido. Quizá he empezado tenso los partidos, para ver cómo va la cosa, pero en el partido sentía que el nivel iba aumentando hasta jugar a un gran nivel en todos los partidos. Para el físico no es lo mejor jugar muchos partidos a 3 sets pero te pone a tono en tierra", añadió, en este sentido.

Pero a nivel físico se ve bien. Capaz de luchar por recuperar el título en este Godó. "Con el entrenamiento que voy a hacer hoy voy a llegar muy bien a Barcelona. Ganar siempre ayuda, cuando llegas a un torneo como campeón del anterior la confianza aumenta. Lo que ha pasado en Montecarlo, que no ha sido un nivel tenístico muy alto, pero a nivel de actitud y ganas y de lidiar con los problemas me ha dado confianza. Sin jugar a un tenis espléndido puedo sacar partidos bastante duros adelante, eso me da confianza", recalcó Alcaraz, que vivirá un Godó "especial" en el que tiene "ganas de llegar lejos".

"Quiero jugar el máximo de partidos posible para que gente que quizá pueda venir a verme pueda disfrutar, eso a veces te pone presión en contra. Pero voy a pensar en mí, en disfrutar, en que si pierdo no pase nada pero que sienta que voy avanzando en la pista, y disfrutando, para quitarnos la presión que pueda tener", concluyó.