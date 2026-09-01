Carlos Alcaraz: "Vine al US Open para disfrutar"

El tenista español Carlos Alcaraz durante su debut en el US Open. - Mathias Schulz / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha comentado este lunes tras su victoria en primera ronda del US Open que la mentalidad con la que ha ido al torneo es la de "disfrutar" y "competir", ya que no sabe como "va a reaccionar" su cuerpo después de estar fuera del circuito más de cuatro meses por una lesión en la muñeca.

"Fue un día difícil para mí, al mismo tiempo que hermoso. Empecé el día muy nervioso, pensando que iba a competir de nuevo. Tenía más nervios que normalmente. Mi objetivo aquí es competir y disfrutar. No sé cómo mi cuerpo va a reaccionar después de los partidos, después de la competición. No sé a qué punto voy a ir en el torneo. Vine al torneo para disfrutar, a sentir la energía de la gente, la competición", confesó el tenista español en la rueda de prensa posterior a su debut en el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz confesó que se le había olvidado "cómo era el día de partido". "No recuerdo lo que hacía antes. Se olvidó cómo era el día de partido. Por eso estaba muy nervioso, porque me olvidé de la competición. Un Grand Slam demanda mucho físicamente. Y al final, con los nervios extras del primer partido después de tanto tiempo, tienes que lidiar con las dudas", señaló.

"El partido nunca es fácil. El hecho de pensar si va a aguantar bien físicamente, 3 sets, 4 sets o 5 sets, son dudas que van pasando después de haberme perdido dos Grand Slams. El cuerpo se acostumbra a no jugar a 5 sets y cuando vuelves otra vez a ese ritmo de competición piensas si vas a poder aguantar o no. Pero estoy contento de haber podido mantener un buen nivel físico y mental durante los tres sets", explicó el tenista murciano.

La mejor noticia es que el vigente campeón del US Open subrayó que fue un día de "disfrute". "Teníamos muy claro, tanto mi equipo como yo, que hoy era disfrutar, de saltar a la pista e intentar hacer las cosas que vengo haciendo. Obviamente queríamos hacer lo mejor posible para poder ganar, pero sobre todo para estar fuertes mentalmente y serenos para aguantar todo lo que venga", resaltó.

"Van a venir malos momentos y buenos, pero siempre sin olvidar que hemos vuelto a una pista de tenis, que hemos vuelto a competir, y eso, tenerlo siempre muy presente para que no se me apague la alegría en los malos ratos. El miedo lo pierdo con la confianza que tengo en mi equipo me hace a mí estar más tranquilo y no pensar nada más allá de lo que tengo que hacer en pista", analizó.

Sobre la lesión en la muñeca, afirmó que se siente "muy bien". "Me sentía jugando normal, mi estilo. Obviamente todavía tengo que cuidar el brazo, pero estoy muy feliz de que finalmente esté libre", dijo antes de describir lo que le ocurrió en el Conde de Godó cuando cayó lesionado: "Sentí algo en el brazo. Sabía el punto, pero nada más que eso. Fue más serio de lo que pensábamos al principio. Y eso es todo. La primera vez que lo sentí fue en Barcelona".

En cuanto al margen de mejora, Alcaraz incidió en la importancia de "coger el ritmo de competición". "Hay que saber como lidiar con los nervios, con la presión, saber cómo jugar, entre punto y punto tener un control del ritmo adecuado... eso me hará aumentar el nivel de tenis. Al final yo creo que después de tanto tiempo sin competir, el hecho de cómo he jugado hoy, la verdad es que ha sido un muy buen partido", remarcó.

Por último, habló sobre la temprana eliminación de Novak Djokovic. "Es una gran sorpresa, pero cada Grand Slam es muy difícil de adivinar. Cada ronda, cada jugador es muy difícil. Yo intento ir de ronda en ronda", concluyó.