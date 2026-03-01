Cristina Bucsa sorprende a Paolini y jugará la final en Mérida

Cristina Bucsa en el torneo de Mérida - PRENSA CRISTINA BUCSA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha metido este sábado en la final del torneo de Mérida (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de sorprender en semifinales a la italiana Jasmine Paolini (7-5, 6-4), número siete del mundo y primera cabeza de serie del torneo mexicano.

Bucsa, número 63 del mundo y que sigue sin ceder un set en Mérida, firmó un triple hito en su carrera con su victoria ante la principal favorita: su primer triunfo ante una 'Top 10', su primer final de un torneo de categoría WTA 500 y el mejor ranking de su carrera, que dependerá de lo que suceda en el partido definitivo ante la polaca Magdalena Frech.

"Estoy muy contenta con el partido de hoy, sobre todo con el juego que he hecho en los momentos difíciles que ha habido. Me siento bastante bien para los dos partidos de mañana. Tocará darlo todo", señaló en rueda de prensa Bucsa, que también jugará la final de dobles femenino con la china Xinyu Jiang ante la dupla formada por la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maia Lumsden.

La cántabra encarriló el duelo ante Paolini con un 5-2, aunque su rival respondió empatando y con saque para adelantarse (5-5). Sin embargo, una rotura le valió para adjudicarse la manga y comenzó con fuerza la segunda (4-0).

Esos seis juegos ganados consecutivos reforzaron su confianza. Paolini le quebró el servicio el el sexto juego, pero no impidió que la eliminase en una hora y 33 minutos. Con ello, la española disputará su segunda final individual en el circuito, tras la del pasado mes de octubre en Hong Kong, de categoría 250 y perdida frente a la canadiense Victoria Mboko.

Su rival por el título será la polaca Magdalena Frech, número 57 del ranking WTA y que venció en semifinales a la china Shuai Zhang (6-2, 6-7(6), 6-3).